Nestlé отзывает отдельные партии детского питания в Украине: что произошло

Nestlé в Украине инициирует меру пресечения в виде добровольного отзыва импортированных продуктов, а именно отдельных смесей для детского питания под торговыми марками NAN и NESTOGEN.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила прессслужба Nestlé.

Отмечается, что в начале декабря компания Nestlé осуществила добровольный отзыв ограниченных партий смесей для детского питания, реализуемых в ряде европейских стран, как мера пресечения в связи с идентифицированным потенциальным риском на одной из производственных линий производственной площадки. Указанные партии продукции не импортировались в Украину.

Nestlé немедленно заблокировала продукцию, находившуюся под ее контролем, и внедрила усиленные протоколы контроля качества и дополнительные испытания соответствующих партий детских смесей перед их выпуском на рынок, а также провела полную процедуру прослеживаемости связанных продуктов и завершила углубленный анализ первопричин.

Сообщается, что в рамках этого расследования был обнаружен дефект качества в одном из ингредиентов от поставщика, который использовался в производстве отдельных смесей детского питания.

"Учитывая полученную информацию и в соответствии с принципом предосторожности мы приняли решение о добровольном превентивном отзыве (извлечении из обращения) смесей для детского питания, потенциально связанных с возможным наличием цереулида, который может продуцироваться отдельными штаммами микроорганизма Bacillus cereus. компании.

Там добавили, что по состоянию на сегодняшний день ни одного подтвержденного случая заболевание не зафиксировано. Данный отзыв носит исключительно предохранительный характер. В компании уверяют, что принимают все необходимые меры для того, чтобы клиенты и потребители могли быть уверены в высоком уровне безопасности продукции.

Сообщается, что все остальные продукты Nestlé безопасны для потребления и не подпадают под действие этого отзыва.

Напомним, летом в селе Смолыгов Волынской области компания Nestlé начала производство на новой пищевой фабрике, завершив реализацию инвестиционного проекта, объявленного в 2022 году. Первая производственная линия запущена после двухлетней подготовки, на что компания направила 40 миллионов швейцарских франков.