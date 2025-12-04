Госпродпотребслужба проверила рынок: выявлено 55 опасных товаров, половина – детские игрушки

В 2025 году Госпродпотребслужба обнаружила 55 видов опасной продукции, из которых 28 — детские игрушки.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-центр Госпродпотребслужбы.

Отмечается, что Госпродпотребслужба постоянно контролирует рынок непродовольственной продукции, в частности детских игрушек, чтобы предотвратить попадание на рынок опасных товаров.

В 2025 году результаты проверок непищевой продукции показали:

Выявлено 55 видов опасной продукции, из которых 28 – детские игрушки.

Проведено 70 плановых и 85 внеплановых мероприятий государственного надзора.

Более 24 000 единиц игрушек не отвечали требованиям безопасности.

Лабораторные исследования подтвердили риски для здоровья детей и потребителей, в частности:

аллергические реакции,

отравления,

хронические токсические воздействия из-за превышения содержания опасных химических веществ,

несоответствие конструктивных частей продуктов.

Госпродпотребслужба советует родителям обращать внимание на следующие моменты при выборе игрушек:

наличие маркировки на украинском языке, указание производителя или импортера и знак соответствия техническим регламентам;

отсутствие резкого химического запаха, надежность креплений и отсутствие острых элементов;

избегание покупок на стихийных рынках или у продавцов без документов на продукцию;

проверка, не содержит ли игрушка мелких деталей, которые могут представлять опасность для маленьких детей;

наличие защищенного винтом отсека для батареек;

соответствие уровня шума установленным нормам;

предварительная проверка товара на портале "Внимание", где публикуются данные об опасных и изъятых из обращения игрушках.

Напомним, Госпродпотребслужба в ходе проверок за первый квартал 2025 года выявила нарушения более чем на 1 млн единиц продукции и приняла почти 2 тысячи решений о принятии ограничительных мер. Опасная продукция была изъята, отозвана или обязана устранить недостатки.