Госпродпотребслужба проверила рынок: выявлено 55 опасных товаров, половина – детские игрушки
В 2025 году Госпродпотребслужба обнаружила 55 видов опасной продукции, из которых 28 — детские игрушки.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-центр Госпродпотребслужбы.
Отмечается, что Госпродпотребслужба постоянно контролирует рынок непродовольственной продукции, в частности детских игрушек, чтобы предотвратить попадание на рынок опасных товаров.
В 2025 году результаты проверок непищевой продукции показали:
- Выявлено 55 видов опасной продукции, из которых 28 – детские игрушки.
- Проведено 70 плановых и 85 внеплановых мероприятий государственного надзора.
- Более 24 000 единиц игрушек не отвечали требованиям безопасности.
- Лабораторные исследования подтвердили риски для здоровья детей и потребителей, в частности:
- аллергические реакции,
- отравления,
- хронические токсические воздействия из-за превышения содержания опасных химических веществ,
- несоответствие конструктивных частей продуктов.
Госпродпотребслужба советует родителям обращать внимание на следующие моменты при выборе игрушек:
- наличие маркировки на украинском языке, указание производителя или импортера и знак соответствия техническим регламентам;
- отсутствие резкого химического запаха, надежность креплений и отсутствие острых элементов;
- избегание покупок на стихийных рынках или у продавцов без документов на продукцию;
- проверка, не содержит ли игрушка мелких деталей, которые могут представлять опасность для маленьких детей;
- наличие защищенного винтом отсека для батареек;
- соответствие уровня шума установленным нормам;
- предварительная проверка товара на портале "Внимание", где публикуются данные об опасных и изъятых из обращения игрушках.
Напомним, Госпродпотребслужба в ходе проверок за первый квартал 2025 года выявила нарушения более чем на 1 млн единиц продукции и приняла почти 2 тысячи решений о принятии ограничительных мер. Опасная продукция была изъята, отозвана или обязана устранить недостатки.