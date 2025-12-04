Запланована подія 2

Госпродпотребслужба проверила рынок: выявлено 55 опасных товаров, половина – детские игрушки

игрушки
Госпродпотребслужба проверила рино / Правительственный портал

В 2025 году Госпродпотребслужба обнаружила 55 видов опасной продукции, из которых 28 — детские игрушки.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-центр Госпродпотребслужбы.

Отмечается, что Госпродпотребслужба постоянно контролирует рынок непродовольственной продукции, в частности детских игрушек, чтобы предотвратить попадание на рынок опасных товаров.

В 2025 году результаты проверок непищевой продукции показали:

  • Выявлено 55 видов опасной продукции, из которых 28 – детские игрушки.
  • Проведено 70 плановых и 85 внеплановых мероприятий государственного надзора.
  • Более 24 000 единиц игрушек не отвечали требованиям безопасности.
  • Лабораторные исследования подтвердили риски для здоровья детей и потребителей, в частности:
  • аллергические реакции,
  • отравления,
  • хронические токсические воздействия из-за превышения содержания опасных химических веществ,
  • несоответствие конструктивных частей продуктов.

Госпродпотребслужба советует родителям обращать внимание на следующие моменты при выборе игрушек:

  • наличие маркировки на украинском языке, указание производителя или импортера и знак соответствия техническим регламентам;
  • отсутствие резкого химического запаха, надежность креплений и отсутствие острых элементов;
  • избегание покупок на стихийных рынках или у продавцов без документов на продукцию;
  • проверка, не содержит ли игрушка мелких деталей, которые могут представлять опасность для маленьких детей;
  • наличие защищенного винтом отсека для батареек;
  • соответствие уровня шума установленным нормам;
  • предварительная проверка товара на портале "Внимание", где публикуются данные об опасных и изъятых из обращения игрушках.

Напомним, Госпродпотребслужба в ходе проверок за первый квартал 2025 года выявила нарушения более чем на 1 млн единиц продукции и приняла почти 2 тысячи решений о принятии ограничительных мер. Опасная продукция была изъята, отозвана или обязана устранить недостатки.

Автор:
Ольга Опенько