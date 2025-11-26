Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,40

+0,03

EUR

48,95

+0,03

Наличный курс:

USD

42,46

42,37

EUR

49,28

49,14

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Безопасность продуктов и кормов: в Украине запустили Систему быстрого сообщения об угрозах

качество продуктов, проверка, лаборатория
В Украине будут скорее реагировать на информацию о некачественных продуктах / Shutterstock

В Украине начала действовать Система быстрого сообщения об угрозах, связанных с пищевыми продуктами и кормами. Внедрение современного механизма, аналогичного европейской системе RASFF, направлено на оперативный обмен информацией об обнаружении опасных продуктов, кормов, а также контактирующих с пищей материалов (например, упаковки).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Госпродслужба Украины.

С 19 ноября 2025 вступил в действие приказ Министерства аграрной политики и продовольствия Украины № 478, вводящий требования к указанной системе.

Основные цели новой системы:

  • своевременное изъятие опасных товаров по продаже;
  • быстрое предупреждение потребителей о возможных рисках;
  • оперативная реакция на опасности для здоровья людей и животных.

В случае возникновения опасности Госпродпотребслужба будет задействовать план действий при чрезвычайных обстоятельствах (утвержден постановлением Кабмина № 80), чтобы не допустить распространения опасных товаров по всей стране.

Кто обязан сообщать об угрозах?

Информацию о несоответствии или опасности продукции теперь обязаны предоставлять:

  • работники территориальных органов Госпродпотребслужбы (по результатам проверок);
  • операторы рынка (производители, импортеры, поставщики, торговые сети), которые сами обнаружили угрозу своей продукции;
  • уполномоченные лаборатории (по результатам исследований);
  • здравоохранения (в случае массовых отравлений или подозрения на угрозу жизни/здоровью).

Сообщения передаются в Национальный и территориальные контактные пункты по установленной форме. Госпродпотребслужба работает над внедрением электронной сети Системы при поддержке международной технической помощи для обеспечения быстрого электронного обмена данными.

Что изменится для потребителей?

Запуск системы значительно снизит риски для здоровья, поскольку:

  • информация об угрозах станет более доступной и быстрой;
  • реакция государства на выявление опасности будет более оперативной;
  • система позволит быстро остановить обращение опасной продукции.

Как отметили в Госпродпотребслужбе, внедрение этой системы является важным шагом на пути Украины к европейскому подходу в контроле безопасности пищевых продуктов.

Напомним, Госпродпотребслужба в ходе проверок за первый квартал 2025 года выявила нарушения более чем на 1 млн единиц продукции и приняла почти 2 тысячи решений о принятии ограничительных мер. Опасная продукция была изъята, отозвана или обязана устранить недостатки.

Автор:
Татьяна Ковальчук