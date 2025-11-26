Безопасность продуктов и кормов: в Украине запустили Систему быстрого сообщения об угрозах

В Украине начала действовать Система быстрого сообщения об угрозах, связанных с пищевыми продуктами и кормами. Внедрение современного механизма, аналогичного европейской системе RASFF, направлено на оперативный обмен информацией об обнаружении опасных продуктов, кормов, а также контактирующих с пищей материалов (например, упаковки).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Госпродслужба Украины.

С 19 ноября 2025 вступил в действие приказ Министерства аграрной политики и продовольствия Украины № 478, вводящий требования к указанной системе.

Основные цели новой системы:

своевременное изъятие опасных товаров по продаже;

быстрое предупреждение потребителей о возможных рисках;

оперативная реакция на опасности для здоровья людей и животных.

В случае возникновения опасности Госпродпотребслужба будет задействовать план действий при чрезвычайных обстоятельствах (утвержден постановлением Кабмина № 80), чтобы не допустить распространения опасных товаров по всей стране.

Кто обязан сообщать об угрозах?

Информацию о несоответствии или опасности продукции теперь обязаны предоставлять:

работники территориальных органов Госпродпотребслужбы (по результатам проверок);

операторы рынка (производители, импортеры, поставщики, торговые сети), которые сами обнаружили угрозу своей продукции;

уполномоченные лаборатории (по результатам исследований);

здравоохранения (в случае массовых отравлений или подозрения на угрозу жизни/здоровью).

Сообщения передаются в Национальный и территориальные контактные пункты по установленной форме. Госпродпотребслужба работает над внедрением электронной сети Системы при поддержке международной технической помощи для обеспечения быстрого электронного обмена данными.

Что изменится для потребителей?

Запуск системы значительно снизит риски для здоровья, поскольку:

информация об угрозах станет более доступной и быстрой;

реакция государства на выявление опасности будет более оперативной;

система позволит быстро остановить обращение опасной продукции.

Как отметили в Госпродпотребслужбе, внедрение этой системы является важным шагом на пути Украины к европейскому подходу в контроле безопасности пищевых продуктов.

Напомним, Госпродпотребслужба в ходе проверок за первый квартал 2025 года выявила нарушения более чем на 1 млн единиц продукции и приняла почти 2 тысячи решений о принятии ограничительных мер. Опасная продукция была изъята, отозвана или обязана устранить недостатки.