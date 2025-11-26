Безпека продуктів та кормів: в Україні запустили Систему швидкого повідомлення про загрози

В Україні почала діяти Система швидкого повідомлення про загрози, пов’язані з харчовими продуктами та кормами. Впровадження сучасного механізму, аналогічного європейській системі RASFF, спрямовано на оперативний обмін інформацією про виявлення небезпечних продуктів, кормів, а також матеріалів, що контактують з їжею (наприклад, пакування).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Держпродспоживслужба України.

З 19 листопада 2025 року вступив в дію наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України № 478, що запроваджує вимоги до зазначеної системи.

Основні цілі нової системи:

своєчасне вилучення небезпечних товарів із продажу;

швидке попередження споживачів про можливі ризики;

оперативна реакція на загрози для здоров’я людей і тварин.

У разі виникнення небезпеки Держпродспоживслужба задіюватиме план дій за надзвичайних обставин (затверджений постановою Кабміну № 80), щоб не допустити поширення небезпечних товарів по всій країні.

Хто зобов'язаний повідомляти про загрози?

Інформацію про невідповідність або небезпеку продукції тепер зобов’язані надавати:

працівники територіальних органів Держпродспоживслужби (за результатами перевірок);

оператори ринку (виробники, імпортери, постачальники, торговельні мережі), які самі виявили загрозу у своїй продукції;

уповноважені лабораторії (за результатами досліджень);

заклади охорони здоров’я (у разі масових отруєнь або підозри на загрозу життю/здоров'ю).

Повідомлення передаються до Національного та територіальних контактних пунктів за встановленою формою. Наразі Держпродспоживслужба працює над впровадженням електронної мережі Системи за підтримки міжнародної технічної допомоги для забезпечення швидкого електронного обміну даними.

Що зміниться для споживачів?

Запуск системи значно зменшить ризики для здоров’я, оскільки:

інформація про загрози стане доступнішою та швидшою;

реакція держави на виявлення небезпеки буде оперативнішою;

система дозволить швидко зупинити обіг небезпечної продукції.

Як зазначили в Держпродспоживслужбі, впровадження цієї системи є важливим кроком на шляху України до європейського підходу в контролі безпечності харчових продуктів.

Нагадаємо, Держпродспоживслужба у ході перевірок за перший квартал 2025 року виявила порушення більше ніж на 1 млн одиниць продукції та ухвалила майже 2 тисячі рішень про вжиття обмежувальних заходів. Небезпечну продукцію було вилучено, відкликано або зобов’язано усунути недоліки.