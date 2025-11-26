Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,40

+0,03

EUR

48,95

+0,03

Готівковий курс:

USD

42,49

42,35

EUR

49,30

49,10

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Безпека продуктів та кормів: в Україні запустили Систему швидкого повідомлення про загрози

якість продуктів, перевірка, лабораторія
В Україні швидше реагуватимуть на інформацію про неякісні продукти / Shutterstock

В Україні почала діяти Система швидкого повідомлення про загрози, пов’язані з харчовими продуктами та кормами. Впровадження сучасного механізму, аналогічного європейській системі RASFF, спрямовано на оперативний обмін інформацією про виявлення небезпечних продуктів, кормів, а також матеріалів, що контактують з їжею (наприклад, пакування).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Держпродспоживслужба України.

З 19 листопада 2025 року вступив в дію наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України № 478, що запроваджує  вимоги до зазначеної системи.

Основні цілі нової системи:

  • своєчасне вилучення небезпечних товарів із продажу; 
  • швидке попередження споживачів про можливі ризики; 
  • оперативна реакція на загрози для здоров’я людей і тварин.

У разі виникнення небезпеки Держпродспоживслужба задіюватиме план дій за надзвичайних обставин (затверджений постановою Кабміну № 80), щоб не допустити поширення небезпечних товарів по всій країні.

Хто зобов'язаний повідомляти про загрози?

Інформацію про невідповідність або небезпеку продукції тепер зобов’язані надавати:

  • працівники територіальних органів Держпродспоживслужби (за результатами перевірок); 
  • оператори ринку (виробники, імпортери, постачальники, торговельні мережі), які самі виявили загрозу у своїй продукції; 
  • уповноважені лабораторії (за результатами досліджень); 
  • заклади охорони здоров’я (у разі масових отруєнь або підозри на загрозу життю/здоров'ю).

Повідомлення передаються до Національного та територіальних контактних пунктів за встановленою формою. Наразі Держпродспоживслужба працює над впровадженням електронної мережі Системи за підтримки міжнародної технічної допомоги для забезпечення швидкого електронного обміну даними.

Що зміниться для споживачів?

Запуск системи значно зменшить ризики для здоров’я, оскільки:

  • інформація про загрози стане доступнішою та швидшою;
  • реакція держави на виявлення небезпеки буде оперативнішою; 
  • система дозволить швидко зупинити обіг небезпечної продукції.

Як зазначили в Держпродспоживслужбі, впровадження цієї системи є важливим кроком на шляху України до європейського підходу в контролі безпечності харчових продуктів.

Нагадаємо, Держпродспоживслужба у ході перевірок за перший квартал 2025 року виявила порушення більше ніж на 1 млн одиниць продукції та ухвалила майже 2 тисячі рішень про вжиття обмежувальних заходів. Небезпечну продукцію було вилучено, відкликано або зобов’язано усунути недоліки.

Автор:
Тетяна Ковальчук