Держпродспоживслужба перевірила ринок: виявлено 55 небезпечних товарів, половина - дитячі іграшки

У 2025 році Держпродспоживслужба виявила 55 видів небезпечної продукції, з яких 28 — дитячі іграшки.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресцентр Держпродспоживслужби.

Зазначається, що Держпродспоживслужба постійно контролює ринок нехарчової продукції, зокрема дитячих іграшок, щоб запобігти потраплянню на ринок небезпечних товарів.

У 2025 році результати перевірок нехарчової продукції показали:

Виявлено 55 видів небезпечної продукції, з яких 28 — дитячі іграшки.

Проведено 70 планових та 85 позапланових заходів державного нагляду.

Понад 24 000 одиниць іграшок не відповідали вимогам безпечності.

Лабораторні дослідження підтвердили ризики для здоров’я дітей та споживачів, зокрема:

алергічні реакції,

отруєння,

хронічні токсичні впливи через перевищення вмісту небезпечних хімічних речовин,

невідповідність конструктивних елементів товарів.

Держпродспоживслужба радить батькам звертати увагу на такі моменти при виборі іграшок:

наявність маркування українською мовою, вказівка виробника або імпортера та знак відповідності технічним регламентам;

відсутність різкого хімічного запаху, надійність кріплень і відсутність гострих елементів;

уникання покупок на стихійних ринках або у продавців без документів на продукцію;

перевірка, чи не містить іграшка дрібних деталей, що можуть становити небезпеку для маленьких дітей;

наявність захищеного гвинтом відсіку для батарейок;

відповідність рівня шуму встановленим нормам;

попередня перевірка товару на порталі "Увага", де публікуються дані про небезпечні та вилучені з обігу іграшки.

Нагадаємо, Держпродспоживслужба у ході перевірок за перший квартал 2025 року виявила порушення більше ніж на 1 млн одиниць продукції та ухвалила майже 2 тисячі рішень про вжиття обмежувальних заходів. Небезпечну продукцію було вилучено, відкликано або зобов’язано усунути недоліки.