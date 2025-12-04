Запланована подія 2

Держпродспоживслужба перевірила ринок: виявлено 55 небезпечних товарів, половина - дитячі іграшки

Держпродспоживслужба перевірила рино / Урядовий портал

У 2025 році Держпродспоживслужба виявила 55 видів небезпечної продукції, з яких 28 — дитячі іграшки. 

Як пише Delo.ua, про це інформує пресцентр Держпродспоживслужби.

Зазначається, що Держпродспоживслужба постійно контролює ринок нехарчової продукції, зокрема дитячих іграшок, щоб запобігти потраплянню на ринок небезпечних товарів.

У 2025 році результати перевірок нехарчової продукції показали:

  • Виявлено 55 видів небезпечної продукції, з яких 28 — дитячі іграшки.
  • Проведено 70 планових та 85 позапланових заходів державного нагляду.
  • Понад 24 000 одиниць іграшок не відповідали вимогам безпечності.
  • Лабораторні дослідження підтвердили ризики для здоров’я дітей та споживачів, зокрема:
  • алергічні реакції,
  • отруєння,
  • хронічні токсичні впливи через перевищення вмісту небезпечних хімічних речовин,
  • невідповідність конструктивних елементів товарів.

Держпродспоживслужба радить батькам звертати увагу на такі моменти при виборі іграшок:

  • наявність маркування українською мовою, вказівка виробника або імпортера та знак відповідності технічним регламентам;
  • відсутність різкого хімічного запаху, надійність кріплень і відсутність гострих елементів;
  • уникання покупок на стихійних ринках або у продавців без документів на продукцію;
  • перевірка, чи не містить іграшка дрібних деталей, що можуть становити небезпеку для маленьких дітей;
  • наявність захищеного гвинтом відсіку для батарейок;
  • відповідність рівня шуму встановленим нормам;
  • попередня перевірка товару на порталі "Увага", де публікуються дані про небезпечні та вилучені з обігу іграшки.

Нагадаємо, Держпродспоживслужба у ході перевірок за перший квартал 2025 року виявила порушення більше ніж на 1 млн одиниць продукції та ухвалила майже 2 тисячі рішень про вжиття обмежувальних заходів. Небезпечну продукцію було вилучено, відкликано або зобов’язано усунути недоліки.

Автор:
Ольга Опенько