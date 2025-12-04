- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Держпродспоживслужба перевірила ринок: виявлено 55 небезпечних товарів, половина - дитячі іграшки
У 2025 році Держпродспоживслужба виявила 55 видів небезпечної продукції, з яких 28 — дитячі іграшки.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресцентр Держпродспоживслужби.
Зазначається, що Держпродспоживслужба постійно контролює ринок нехарчової продукції, зокрема дитячих іграшок, щоб запобігти потраплянню на ринок небезпечних товарів.
У 2025 році результати перевірок нехарчової продукції показали:
- Виявлено 55 видів небезпечної продукції, з яких 28 — дитячі іграшки.
- Проведено 70 планових та 85 позапланових заходів державного нагляду.
- Понад 24 000 одиниць іграшок не відповідали вимогам безпечності.
- Лабораторні дослідження підтвердили ризики для здоров’я дітей та споживачів, зокрема:
- алергічні реакції,
- отруєння,
- хронічні токсичні впливи через перевищення вмісту небезпечних хімічних речовин,
- невідповідність конструктивних елементів товарів.
Держпродспоживслужба радить батькам звертати увагу на такі моменти при виборі іграшок:
- наявність маркування українською мовою, вказівка виробника або імпортера та знак відповідності технічним регламентам;
- відсутність різкого хімічного запаху, надійність кріплень і відсутність гострих елементів;
- уникання покупок на стихійних ринках або у продавців без документів на продукцію;
- перевірка, чи не містить іграшка дрібних деталей, що можуть становити небезпеку для маленьких дітей;
- наявність захищеного гвинтом відсіку для батарейок;
- відповідність рівня шуму встановленим нормам;
- попередня перевірка товару на порталі "Увага", де публікуються дані про небезпечні та вилучені з обігу іграшки.
Нагадаємо, Держпродспоживслужба у ході перевірок за перший квартал 2025 року виявила порушення більше ніж на 1 млн одиниць продукції та ухвалила майже 2 тисячі рішень про вжиття обмежувальних заходів. Небезпечну продукцію було вилучено, відкликано або зобов’язано усунути недоліки.