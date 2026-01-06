Запланована подія 2

Nestlé відкликає окремі партії дитячого харчування в Україні: що сталося

Nestlé
Nestlé відкликає окремі партії дитячого харчування в Україні

Nestlé в Україні ініціює запобіжний захід у вигляді добровільного відкликання імпортованих продуктів, а саме окремих сумішей для дитячого харчування під торговельними марками NAN та NESTOGEN.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Nestlé.

Зазначається, що на початку грудня компанія Nestlé здійснила добровільне відкликання обмежених партій сумішей для дитячого харчування, що реалізовувалися в низці європейських країн, як запобіжний захід у зв’язку з ідентифікованим потенційним ризиком на одній із виробничих ліній виробничого майданчика. Зазначені партії продукції не імпортувалися в Україну. 

Nestlé негайно заблокувалa продукцію, яка перебувала під її контролем, та запровадила посилені протоколи контролю якості та додаткові випробування відповідних партій дитячих сумішей перед їх випуском на ринок, а також провела повну процедуру простежуваності пов’язаних продуктів і завершила поглиблений аналіз першопричин. 

Повідомляється, що у межах цього розслідування було виявлено дефект якості в одному з інгредієнтів від постачальника, який використовувався у виробництві окремих сумішей для дитячого харчування. 

"З огляду на отриману інформацію та відповідно до принципу запобіжності ми ухвалили рішення про добровільне превентивне відкликання (вилучення з обігу) сумішей для дитячого харчування, потенційно пов’язаних з можливою наявністю цереуліду, який може продукуватися окремими штамами мікроорганізму Bacillus cereus. Крім того, ми тимчасово призупиняємо постачання відповідних SKU", - наголосили в компанії. 

Там додали, що станом на сьогодні жодного підтвердженого випадку захворювання не зафіксовано. Дане відкликання має виключно запобіжний характер. В компанії запевняють, що впроваджують всі необхідні заходи для того, щоб клієнти та споживачі могли бути впевнені у високому рівні безпечності продукції. 

Повідомляється, що всі інші продукти Nestlé є безпечними для споживання та не підпадають під дію цього відкликання. 

Нагадаємо, влітку у селі Смолигів Волинської області компанія Nestlé розпочала виробництво на новій харчовій фабриці, завершивши реалізацію інвестиційного проєкту, оголошеного у 2022 році. Першу виробничу лінію запущено після дворічної підготовки, на що компанія спрямувала 40 мільйонів швейцарських франків.

Автор:
Світлана Манько