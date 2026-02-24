Nestlé відмовляється від продажів популярного товару після десятиліть успіху

Найбільший у світі виробник продуктів харчування Nestlé офіційно підтвердив намір позбутися залишків свого бізнесу з виробництва морозива.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у публікації CNN.

Наразі компанія веде фінальні переговори з британською фірмою Froneri щодо продажу підрозділу, який включає такі всесвітньо відомі марки, як Häagen-Dazs та Drumstick.

Очікується, що сума угоди складе трохи менше одного мільярда швейцарських франків.

Стратегічне перезавантаження

Новий генеральний директор Філіп Навратіл, який очолив компанію після гучного звільнення свого попередника, пояснює цей крок необхідністю прибрати чинники, що відволікають увагу від основного портфоліо.

На думку топменеджменту, бренди морозива не мають необхідного глобального масштабу в межах структури Nestlé, на відміну від кави, кормів для тварин або дитячого харчування. Компанія планує сфокусувати всі ресурси на чотирьох ключових напрямках, де її позиції є найсильнішими.

Таким чином Nestlé приєднується до тренду великих гравців ринку, таких як Unilever, які також відокремлюють заморожені активи через складну логістику та сезонність попиту.

Масштабні скорочення

Окрім змін у продуктовому портфелі, корпорація впроваджує жорстку програму оптимізації витрат. Наразі триває процес скорочення близько шістнадцяти тисяч робочих місць по всьому світу.

Основний акцент робиться на впровадженні штучного інтелекту та автоматизації виробництва, що має суттєво зменшити видатки в довгостроковій перспективі.

Ринок позитивно відреагував на ці новини: акції компанії на торгах у Цюриху продемонстрували зростання на три відсотки, оскільки інвестори підтримують курс на підвищення ефективності розгалуженої бізнес-імперії.

Криза через відкликання дитячих сумішей

Попри амбітні плани з трансформації, компанія зіткнулася із серйозними репутаційними та фінансовими викликами через масове відкликання дитячих сумішей у десятках країн.

Причиною стало виявлення небезпечного токсину у зразках продукції, що може призводити до важких розладів травлення.

Ситуація набула критичного характеру після повідомлень міністерства охорони здоров'я Франції про розслідування смертей трьох немовлят, хоча прямий зв'язок із вживанням продукції наразі не встановлений.

Нагадаємо, влітку 2025 року у селі Смолигів Волинської області компанія Nestlé розпочала виробництво на новій харчовій фабриці, завершивши реалізацію інвестиційного проєкту, оголошеного у 2022 році. Першу виробничу лінію запущено після дворічної підготовки, на що компанія спрямувала 40 мільйонів швейцарських франків.