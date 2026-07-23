Напряжение на Ближнем Востоке заставляет Китай покупать нефть из РФ

Китайские нефтеперерабатывающие заводы увеличили закупки российской нефти на фоне перебоев с поставками с Ближнего Востока. Спрос растет даже при сокращении скидок на российское сырье.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters .

По данным источников агентства, китайские независимые НПЗ ранее покупали ближневосточную нефть со значительными скидками. Однако новое обострение ситуации в регионе, атаки и блокировка судов в Ормузском проливе снова ограничили поставки по этому ключевому морскому маршруту.

Дополнительным риском стали угрозы йеменских хуситов, связанных с Ираном, блокировать экспорт саудовской нефти через Красное море.

На этом фоне китайские нефтепереработчики снова активнее закупают нефть у России, которая остается крупнейшим поставщиком сырья для Китая. Также они возобновили переговоры по покупке иранской нефти.

По словам трейдеров, два крупных китайских НПЗ приобрели большую часть российской нефти ESPO Blend из тихоокеанского порта Козьмино с отгрузкой в сентябре.

Грузы продавали со скидкой от $1 до $3 за баррель в ICE Brent. Для сравнения, нефть ESPO с погрузкой в августе продавалась со скидкой около $4 за баррель.

Цены поддерживает высокий спрос со стороны Индии, которая также остается одним из крупных покупателей российской нефти.

"Учитывая неопределенность на Ближнем Востоке, ESPO является более безопасным вариантом, и он тоже дешевле", - сказал один из трейдеров китайского НПЗ.

Независимые нефтеперерабатывающие заводы в провинции Шаньдун обсуждают новые поставки иранской нефти. По словам трейдеров, на этой неделе тяжелый сорт Pars продавали со скидкой около $8 за баррель в ICE Brent с доставкой в Шаньдун.

В то же время, китайские НПЗ не спешат с новыми закупками, поскольку их маржа переработки ухудшилась, а цена Brent приблизилась к $100 за баррель.

Ранее независимые китайские НПЗ приобрели около 20 млн. баррелей ближневосточной нефти с загрузкой в июле-августе. Часть этих объемов, по словам трейдеров, они могут перепродать конечным потребителям в соседних странах, включая Тайвань и Южную Корею.

Добавим, объем импорта нефти в Китай в июне упал на 41,3% до самого низкого уровня почти за десять лет.