Напруга на Близькому Сході змушує Китай купувати нафту з РФ

Китайські нафтопереробні заводи збільшили закупівлі російської нафти на тлі перебоїв із поставками з Близького Сходу. Попит зростає навіть попри скорочення знижок на російську сировину.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

За даними джерел агентства, китайські незалежні НПЗ раніше купували близькосхідну нафту зі значними знижками. Однак нове загострення ситуації в регіоні, атаки та блокування суден в Ормузькій протоці знову обмежили поставки цим ключовим морським маршрутом.

Додатковим ризиком стали погрози єменських хуситів, пов’язаних з Іраном, блокувати експорт саудівської нафти через Червоне море.

На цьому тлі китайські нафтопереробники знову активніше закуповують нафту в Росії, яка залишається найбільшим постачальником сировини для Китаю. Також вони відновили переговори щодо купівлі іранської нафти.

За словами трейдерів, два великі китайські НПЗ придбали більшу частину російської нафти ESPO Blend із тихоокеанського порту Козьміно з відвантаженням у вересні.

Вантажі продавали зі знижкою від $1 до $3 за барель до ICE Brent. Для порівняння, нафта ESPO із завантаженням у серпні продавалася зі знижкою близько $4 за барель.

Ціни підтримує і високий попит з боку Індії, яка також залишається одним із великих покупців російської нафти.

"Враховуючи невизначеність на Близькому Сході, ESPO є безпечнішим варіантом, і він також дешевший", — сказав один із трейдерів китайського НПЗ.

Незалежні нафтопереробні заводи у провінції Шаньдун також обговорюють нові поставки іранської нафти. За словами трейдерів, цього тижня важкий сорт Pars продавали зі знижкою близько $8 за барель до ICE Brent із доставкою до Шаньдуна.

Водночас китайські НПЗ не поспішають із новими закупівлями, оскільки їхня маржа переробки погіршилася, а ціна Brent наблизилася до $100 за барель.

Раніше незалежні китайські НПЗ придбали близько 20 млн барелів близькосхідної нафти із завантаженням у липні-серпні. Частину цих обсягів, за словами трейдерів, вони можуть перепродати кінцевим споживачам у сусідніх країнах, зокрема Тайвані та Південній Кореї.

Додамо, обсяг імпорту нафти до Китаю в червні впав на 41,3% до найнижчого рівня майже за десять років.