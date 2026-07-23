Ціна нафти на 23 липня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Ціни на нафту на азійських торгах підскочили більш ніж на 1,5%, досягнувши максимуму за понад шість тижнів. Ринок відреагував на атаки єменських хуситів на нафтові танкери в Червоному морі та нову хвилю американських ударів по Ірану.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 23 липня

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent 96,27 +2,3% WTI 88,48 +1,9% Urals 73,12 +6.28%

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 2,2 долара, або 2,3%, до 96,27 долара, що є найвищим показником з 8 червня, після того, як на попередній сесії вони зросли більш ніж на 3 долари, досягнувши 94,07 долара, що трохи менше шеститижневого максимуму.

Ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate зросла на 1,65 долара, або 1,9%, до 88,48 долара, після зростання на 3% у середу.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, підтримувані Іраном єменські хусити оголосили морську блокаду Саудівської Аравії та заявили про атаки на нафтові танкери в Червоному морі, що посилило побоювання щодо перебоїв у світових поставках нафти.

Ситуацію загострює й ескалація конфлікту навколо Ормузької протоки, де США продовжують завдавати ударів по Ірану, а Тегеран погрожує судноплавству. На думку аналітиків, одночасна загроза двом ключовим маршрутам експорту нафти - Ормузькій і Баб-ель-Мандебській протокам - стала головним чинником зростання цін на нафту.

Як пише Delo.ua, українським водіям варто готуватися до суттєвого подорожчання пального: найближчими тижнями цінники на бензин та дизель на АЗС можуть зростати кроками по 2–3 гривні. Головним чинником різкого зростання цін стало нове загострення бойових дій у Перській затоці та удари по іранській інфраструктурі, які спровокували стрибок світових котирувань на нафту. Поки гуртовий ринок нафтопродуктів стрімко дорожчає, єдиним сегментом, що зберігає відносну стабільність, залишається автогаз через нинішній низький попит.