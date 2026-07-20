Зростання цін на нафту б'є по авіакомпаніях: прибуток Ryanair впав на третину

Прибуток найбільшого європейського лоукостера Ryanair за перший фінансовий квартал знизився на 34% до €538 млн порівняно порівняно з аналогічним періодом минулого року (€820 млн). Головними причинами фінансових втрат стали здорожчання нафти та авіапального внаслідок ескалації війни в Ірані, а також падіння попиту з боку пасажирів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

20 липня акції Ryanair впали на 6% до позначки €24,36. Падіння вартості цінних паперів також зафіксували у конкурентів: Wizz, Lufthansa, IAG та Air France KLM.

Причини падіння прибутку

"Ціна на наше 20% нехеджоване паливо подвоїлася за квартал, а тарифи впали на 6%, головним чином, ми вважаємо, що це пов'язано з впливом конфлікту на Близькому Сході", — поясмнив головний виконавчий директор компанії Майкл О'Лірі.

Згідно із звітом лоукостера, виторг зріс незначно – на 0,9%, до €4,38 млрд (проти €4,34 млрд роком раніше), тоді як операційні витрати збільшилися на 11% – до €3,81 млрд з €3,42 млрд. Загалом Ryanair перевезла 61,3 млн пасажирів, що на 5,9% перевищує показник минулого року (57,9 млн).

Наразі ірландська авіакомпанія має захист на 80% своїх потреб у паливі до кінця березня за фіксованою ціною $67 за барель, тоді як ринкові пікові ціни досягали близько $150 за барель. Фінансовий директор Ніл Сорахан зазначив, що Ryanair встиг захеджувати 15% паливних потреб на рік, який завершиться у березні 2028 року, за ціною $85 за барель під час тимчасового припинення вогню між США та Іраном.

Керівництво Ryanair прогнозує, що поточне зниження тарифів є тимчасовим. У зимовий період очікується скорочення потужностей європейської авіації через закриття та банкрутства фінансово нестабільних авіакомпаній. Додатковим чинником консолідації ринку може стати продаж британського конкурента easyJet, що змінить баланс сил у Європі та призведе до зростання вартості проїзду у майбутньому.

Нагадаємо, у квітні гендиректор авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі висловлював оптимізм щодо щодо можливого браку авіапалива в Європі. Тоді ціна на нафту вже перетнула позначку в $100 за барель. Керівництво авіакомпаній відкрито попередило: зростання витрат на паливо буде перекладено на плечі пасажирів через підвищення вартості квитків.