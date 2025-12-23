В Італії Ryanair оштрафували на понад 255 млн євро: за що покарали лоукостер

Італійське антимонопольне управління виписало ірландській авіакомпанії Ryanair штраф у розмірі понад 255 млн євро. Протягом двох років — з квітня 2023-го до квітня 2025-го — компанія використовувала своє панівне становище, щоб диктувати умови всьому ринку.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба антимонопольного органу Італії.

Маючи частку у 40% усіх перевезень до та з Італії, лоукостер почав діяти агресивно не лише проти конкурентів, а й проти інтересів пасажирів.

Деталі розслідування

Розслідування показало, що Ryanair цілеспрямовано блокував роботу туристичних агентств, щоб змусити клієнтів купувати квитки виключно на власному сайті. Це робилося у три етапи. Спочатку компанія запровадила принизливі процедури верифікації для тих, хто купив квитки не напряму, а через агентів.

Потім, наприкінці 2023 року, коли тривало розслідування, Ryanair повністю або періодично блокував спроби туристичних агентств бронювати квитки на своєму веб-сайті (наприклад, блокуючи способи оплати та масово видаляючи облікові записи, пов'язані з бронюванням онлайн-турагенцій).

На третьому етапі своєї стратегії, на початку 2024 року, Ryanair нав'язав партнерські угоди туристичним агентствам, а згодом і облікові записи Travel Agent Direct традиційним агентствам, що містили умови, що обмежували агентства пропонувати рейси Ryanair у поєднанні з іншими послугами. Тих, хто не погоджувався на умови співпраці з авіакомпанією, офіційно називали "піратськими агентствами".

Як це вплинуло на мандрівників?

Такі дії авіакомпанії призвели до того, що люди втратили можливість купувати вигідні комбіновані тури. Наприклад, було неможливо поєднати рейс Ryanair з готелем, страховкою або перельотом іншої компанії в одному замовленні. Це звузило асортимент послуг та знизило їхню якість, адже пасажири опинилися в заручниках одного перевізника.

Лише у квітні 2025 року, під тиском розслідування, Ryanair відкрив доступ до своїх ІТ-додатків (API) для агентств. Це має відновити чесну конкуренцію та дати людям свободу вибору. Проте за попередні порушення лоукостеру все одно доведеться сплатити багатомільйонний штраф.

Ryanair в Україні

Авіакомпанія Ryanair 3 вересня 2018 року здійснила перший рейс з Берліна до Києва. Рейс здійснив літак Boeing 737—800 місткістю до 190 пасажирів, і з Києва він вилетів заповнений на 100 %.

22 червня 2021 року авіаперевізник відновив рейси з Одеси до польського Гданська. У листопаді цього ж року запустив прямий рейс Львів — Манчестер.

У лютому 2022 році голова компанії Майкл О'Лірі заявив: "Якщо Росія не нападе, ми можемо відкрити в Україні кілька баз протягом наступних 2-3 років".

Однак через повномасштабну війну всі пасажирські авіаперевезення в Україні стали неможливі.

Варто зазначити, що європейські лоукост-авіакомпанії Ryanair, Wizz Air та EasyJet активно готуються до повернення в Україну, прогнозуючи значний бум подорожей одразу після підписання мирної угоди та відкриття повітряного простору.

Ірландський авіаперевізник Ryanair готовий відновити послуги надзвичайно швидко — протягом двох тижнів після будь-якої угоди. Керівництво авіакомпанії вже відвідало ключові українські аеропорти (Київ, Львів, Одеса) з амбітною метою збільшити пасажиропотік до 4 мільйонів на рік, порівняно з 1,5 мільйонами до 2022 року.