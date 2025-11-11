Запланована подія 2

Ryanair переходить на "цифру": з 12 листопада паперових посадкових талонів більше не буде

літак Ryanair, пасажири
Ryanair з 12 листопада перейде на повністю цифрові посадкові талони. / Shutterstock

З середи, 12 листопада, пасажири ірландської авіакомпанії Ryanair більше не зможуть завантажувати та друкувати паперові посадкові талони. Натомість їм доведеться використовувати цифровий посадковий талон, згенерований у додатку myRyanair під час реєстрації, щоб сісти на свої рейси.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу авіаперевізника.

Авіакомпанія наголосила, що майже 80% з 200 мільйонів пасажирів Ryanair вже користуються цифровим посадковим талоном.

У компанії повідомили, що повністю цифровий перехід означає "швидший, розумніший та екологічніший досвід для пасажирів", а також забезпечує легший доступ до низки інноваційних функцій у додатку, включаючи замовлення місця, інформацію про рейси в реальному часі та прямі оновлення під час збоїв, а також альтернативні варіанти рейсів у режимі реального часу під час збоїв. Крім того, проїзні документи на літак будуть доступні в одному місці.

"Ми з нетерпінням чекаємо на те, щоб забезпечити покращений досвід подорожей для 100% наших клієнтів, оптимізований завдяки нашому найкращому в своєму класі додатку myRyanair", — зазначила директор з маркетингу Ryanair Дара Брейді.

Раніше повідомлялося, що європейці, які відпочивали на місцевому рівні, а не їздили до США, допомогли авіаперевізнику Ryanair у період з квітня по вересень 2025 року збільшити прибуток на 40% – з $2,06 млрд євро до $2,89 млрд євро. Доходи компанії збільшилися на 13% до $9,82 млрд євро.

