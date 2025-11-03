Прибуток Ryanair зріс на 40% завдяки "небажанню" європейців летіти до США

Європейці, які відпочивали на місцевому рівні, а не їздили до США, допомогли авіаперевізнику Ryanair у період з квітня по вересень 2025 року збільшити прибуток на 40% – з $2,06 млрд євро до $2,89 млрд євро. Доходи компанії збільшилися на 13% до $9,82 млрд євро.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Financial Times.

Причини збільшення прибутку

Це зростання ірландській авіакомпанії забезпечили кілька ключових факторів.

За словами керівник групи Майкла О'Лірі, "існує небажання" відпочивати в США, європейці віддають перевагу відпочинку на місцевому рівні, особливо в Середземномор'ї. Завдяки такому попиту, тарифи авіакомпанії зросли, а більш рання, ніж очікувалося, поставка літаків Boeing 737 Max 8 дозволила збільшити пропускну спроможність.

Крім того, Ryanair скористалася перевагами Великодніх свят, які припали на перший квартал фінансового року. Прибуток до оподаткування склав 2,89 млрд євро порівняно з 2,06 млрд євро.

Сьогодні на ранкових торгах у Дубліні акції впали на 1,6 відсотка до 25,85 євро, але цього року зросли на 35 відсотків, оцінивши компанію в 27,2 мільярда євро.



Прогнози та стратегія

Ryanair збільшила свій прогноз пасажиропотоку на рік до 207 мільйонів до кінця року (попередній прогноз становив 206 мільйонів). Нові літаки дозволять "вибірково" збільшувати потужності на Різдво та Новий рік.

Майкл О'Лірі очікує, що послаблення економіки Великої Британії також зіграє на користь перевізника. Він прогнозує, що британські сім'ї, стаючи більш свідомими щодо витрат, частіше переходитимуть на "менші тарифи" Ryanair.

"Я думаю, що все більше людей переходять на менші тарифи, щоб подорожувати Ryanair. Ми стаємо більш чутливими до цін, особливо сім'ї, які подорожують на канікули, Різдво чи літні канікули", — зазначив він.

Компанія також отримала значну вигоду від падіння цін на нафту. У наступному році, за словами керівника Ryanair, компанія забронювала ціну на паливо на рівні нижче $67 за барель (проти $76 цього року). Очікується, що це зменшить витрати на паливо на $650 мільйонів євро наступного року.

Ці заощадження будуть використані для зміцнення грошової позиції перед наступним туристичним шоком (пандемія чи спад), а не для зниження тарифів, оскільки О'Лірі "не бачить жодної причини стимулювати попит".

Він впевнений, що високий попит і нові літаки дозволять авіакомпанії зрости до 300 мільйонів пасажирів на рік протягом наступних восьми років.

