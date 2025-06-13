Ryanair вводить штрафи для пасажирів за порушення поведінки: яка сума

Ірландський лоукостер Ryanair оголосив про введення штрафів для пасажирів, які порушують правила поведінки.

Про це пише Delo.ua з посиланням на пресслужбу авіакомпанії.

Який штраф

Зазначається, що штраф для пасажирів, які порушують правила поведінки, сягатиме 500 євро.

В Ryanair наголосили, що лоукостер прагне боротися з недисциплінованими пасажирами, які порушують порядок.

"Неприпустимо, щоб пасажири страждали від непотрібних перешкод через поведінку одного недисциплінованого пасажира. Щоб забезпечити нашим пасажирам та екіпажу комфортні та безстресові умови подорожі, без непотрібних перешкод, спричинених невеликою кількістю недисциплінованих пасажирів, ми запровадили штраф у розмірі 500 євро, який буде накладатися на всіх пасажирів, яких висадять з літака через їхню недисципліновану поведінку", - підкреслили в компанії.

В Ryanair сподіваються, що такий проактивний підхід буде слугувати запобіжним заходом для усунення такої неприйнятної поведінки на борту їхніх літаків

Зауважимо, раніше гендиректор Ryanair Майкл О'Лірі розповів, що його компанія розробляє плани, які дадуть змогу відновити польоти в Україну впродовж кількох тижнів після завершення війни.

Відкриття неба України для авіаперельотів

Нагадаємо, Україна наразі веде перемовини з європейськими авіаційними авіакомпаніями щодо відновлення авіасполучення, яке було призупинено по всій країні після вторгнення Росії у 2022 році.

Аеропорт у Львові, який має два термінали та до війни міг обслуговувати до 3,000 пасажирів на годину, розглядають у першу чергу для відновлення авіасполучення.

Але конкретні терміни ніхто з високопосадовців не називає, адже це також залежить від рішень міжнародних партнерів, незалежних регуляторів, страхових компаній. Крім того, Україна має забезпечити фізичну безпеку польотів.