Ryanair вводит штрафы для пассажиров за нарушение поведения: какая сумма

Ирландский лоукостер Ryanair объявил о введении штрафов для пассажиров, нарушающих правила поведения.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Какой штраф

Отмечается, что штраф для пассажиров, нарушающих правила поведения, составит 500 евро.

В Ryanair подчеркнули, что лоукостер стремится бороться с нарушающими порядок недисциплинированными пассажирами.

Недопустимо, чтобы пассажиры страдали от ненужных препятствий из-за поведения одного недисциплинированного пассажира. недисциплинированное поведение", — подчеркнули в компании.

В Ryanair надеются, что такой проактивный подход будет служить мерой пресечения для устранения такого неприемлемого поведения на борту их самолетов.

Заметим, ранее гендиректор Ryanair Майкл О'Лири рассказал, что его компания разрабатывает планы, позволяющие возобновить полеты в Украине в течение нескольких недель после завершения войны.

Открытие неба Украины для авиаперелетов

Напомним, Украина сейчас ведет переговоры с европейскими авиационными авиакомпаниями по поводу восстановление авиасообщения, которое было приостановлено по всей стране после вторжения России в 2022 году.

Аэропорт во Львове, который имеет два терминала и до войны мог обслуживать до 3,000 пассажиров в час, рассматривают в первую очередь для возобновления авиасообщения.

Но конкретные сроки никто из чиновников не называет, ведь это также зависит от решений международных партнеров, независимых регуляторов, страховых компаний. Кроме того, Украина должна обеспечить физическую безопасность полетов.