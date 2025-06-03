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Южная Корея профинансирует модернизацию аэропорта "Борисполь": сколько денег выделяют

Аэропорт «Борисполь»
Аэропорт "Борисполь" получит помощь от Южной Кореи. Фото: facebook.com/airportboryspil

Международный аэропорт Борисполь в рамках международной технической помощи получит поддержку от Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA).

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Как сообщает Delo.ua, об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Проект будет реализовываться в 2025–2028 годах. Его цель – улучшить качество обслуживания пассажиров и усилить навигационную безопасность через обновление технического обеспечения.

Согласно проекту, утвержденному в рамках стратегии развития гражданской авиации Украины до 2030 года, предусматривается модернизация аэропорта с акцентом на безопасность, эффективность и цифровизацию.

KOICA реализует проект стоимостью $1,1 млн, который включает в себя поставки систем AODB (центральная информационная система аэропорта) и AOC (центр управления операциями). На сайте агентства уже открыты тендеры по выбору поставщиков и привлечению экспертов, которые будут работать до конца 2028 года.

Кроме того, планируется передача украинским аэропортам техники и транспортных средств от зарубежных партнеров. Этот шаг должен увеличить уровень обслуживания и навигационной безопасности в отрасли.

Отметим, что до начала полномасштабной войны "Борисполь" был главным аэропортом страны, обеспечивая 65% пассажирских перевозок и 80% грузопотоков. По итогам 2024 года аэропорт Борисполь получил 1,1 млрд грн убытков.

Открытие неба Украины

Напомним, ранее в "Борисполе" заявляли, что готовы в течение месяца с момента открытия   воздушного пространства   Украины восстановить полеты пассажирские самолеты.

Украина ведет переговоры с европейскими авиационными авиакомпаниями по поводу восстановление авиасообщения, которое было приостановлено по всей стране после вторжения России в 2022 году.

Но конкретные сроки никто из чиновников не называет, ведь это также зависит от решений международных партнеров, независимых регуляторов, страховых компаний. Кроме того, Украина должна обеспечить физическую безопасность полетов.

Автор:
Светлана Манько