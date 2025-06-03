Южная Корея профинансирует модернизацию аэропорта "Борисполь": сколько денег выделяют

Международный аэропорт Борисполь в рамках международной технической помощи получит поддержку от Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA).

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Как сообщает Delo.ua, об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Проект будет реализовываться в 2025–2028 годах. Его цель – улучшить качество обслуживания пассажиров и усилить навигационную безопасность через обновление технического обеспечения.

Согласно проекту, утвержденному в рамках стратегии развития гражданской авиации Украины до 2030 года, предусматривается модернизация аэропорта с акцентом на безопасность, эффективность и цифровизацию.

KOICA реализует проект стоимостью $1,1 млн, который включает в себя поставки систем AODB (центральная информационная система аэропорта) и AOC (центр управления операциями). На сайте агентства уже открыты тендеры по выбору поставщиков и привлечению экспертов, которые будут работать до конца 2028 года.

Кроме того, планируется передача украинским аэропортам техники и транспортных средств от зарубежных партнеров. Этот шаг должен увеличить уровень обслуживания и навигационной безопасности в отрасли.

Отметим, что до начала полномасштабной войны "Борисполь" был главным аэропортом страны, обеспечивая 65% пассажирских перевозок и 80% грузопотоков. По итогам 2024 года аэропорт Борисполь получил 1,1 млрд грн убытков.

Открытие неба Украины

Напомним, ранее в "Борисполе" заявляли, что готовы в течение месяца с момента открытия воздушного пространства Украины восстановить полеты пассажирские самолеты.

Украина ведет переговоры с европейскими авиационными авиакомпаниями по поводу восстановление авиасообщения, которое было приостановлено по всей стране после вторжения России в 2022 году.

Но конкретные сроки никто из чиновников не называет, ведь это также зависит от решений международных партнеров, независимых регуляторов, страховых компаний. Кроме того, Украина должна обеспечить физическую безопасность полетов.