41% государственных компаний оказались убыточными: у кого самые лучшие показатели в стране

По данным Государственной службы статистики Украины, 963 государственных предприятий не сдали финансовые отчеты за 2024 год. 41% государственных компаний оказались убыточными. Лидером по прибыли стал Павлоградский химический завод – более 6 млрд. грн.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Отмечается, что 59% всех зарегистрированных госпредприятий не сдали финансовые отчеты в 2024 году — это 963 компании. Из отчитавшихся 41% оказались убыточными (почти столько же, как в 2023 году).

Меньше отчетов сдали в областях, чьи территории временно оккупированы

По данным аналитиков, единственным регионом страны, где отчитались все государственные компании, стала Ровенщина. В то же время с территорий, приближенных к фронту и временно оккупированных, ожидаемо поступило меньше отчетов: 5% от госкомпаний Донетчины и 9% из Херсонщины.

Кто заработал больше всего

Согласно данным "Опендатабот", лучшие показатели в стране показали Павлоградский химический завод : его доход увеличился в 3,5 раза в год и составил 29 млрд грн, а прибыль составляет 6 млрд грн. Он стал лидером среди госпредприятий по обоим показателям.

«Леса Украины» заняли 2 место по доходу и 3 место по прибыли. Доход за год составил 23 млрд. грн. При этом прибыль находится на уровне 2,5 млрд грн.

Тройку лидеров закрывает «Укрспецэкспорт» с доходом 13 млрд грн. Это в 2,3 раза меньше, чем в 2023 году. Компания получила 94 млн грн прибыли.

На втором месте по прибыли оказалась Администрация морских портов Украины. Компании удалось заработать 2,7 млрд грн, но по доходу она на 4-м месте среди всех госкомпаний — 6,3 млрд грн.

Топ-5 убыточных госпредприятий

Как сообщают в "Опендатаботе", Топ-5 убыточных госпредприятий выглядит следующим образом:

Восточный горно-обогатительный комбинат — 1,2 млрд грн убытков;

— 1,2 млрд грн убытков; Аэропорт «Борисполь» — 1,1 млрд грн;

— 1,1 млрд грн; Региональные электрические сети — 732 млн грн;

— 732 млн грн; «Львовуголь» — 301 млн грн;

— 301 млн грн; «Энергорынок» — 261 млн грн.

Напомним, по итогам 2024 года национальный почтовый оператор "Укрпочта" получил 12,9 млрд грн дохода, что на 1,3 млрд грн, или 12,1%, больше, чем в 2023 году Такой прирост фиксируется уже второй год подряд — в 2010 году "Укрпочта" остается убыточной : чистый убыток за 2024 год составил 413,2 млн грн. Это почти вдвое меньше аналогичного показателя 2023 года.