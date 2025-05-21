41% державних компаній виявилися збитковими: у кого найкращі показники в країні

За даними Державної служби статистики України, 963 державні підприємства не здали фінансові звіти за 2024 рік. 41% державних компаній виявилися збитковими. Лідером за прибутком став Павлоградський хімічний завод – понад 6 млрд грн.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Зазначається, що 59% з усіх зареєстрованих держпідприємств не здали фінансові звіти у 2024 році — це 963 компанії. З тих, хто відзвітував, 41% виявилися збитковими (майже стільки ж, як 2023 року).

Найменше звітів здали в областях, чиї території тимчасово окуповані

За даними аналітиків, єдиним регіоном країни, де відзвітували усі державні компанії, стала Рівненщина. Водночас з територій, наближених до фронту та тимчасово окупованих, очікувано надійшло найменше звітів: 5% від держкомпаній Донеччини та 9% — з Херсонщини.

Хто заробив найбільше

Згідно даних "Опендатабот", найкращі показники в країні показав Павлоградський хімічний завод: його дохід збільшився у 3.5 рази за рік та склав 29 млрд грн, а прибуток становить 6 млрд грн. Він став лідером серед держпідприємств за обома показниками.

«Ліси України» посіли 2 місце за доходом та 3 місце за прибутком. Дохід за рік склав 23 млрд грн. Натомість прибуток знаходиться на рівні 2,5 млрд грн.

Трійку лідерів закриває «Укрспецекспорт» з доходом 13 млрд грн. Це у 2,3 рази менше, ніж 2023 року. Компанія отримала 94 млн грн прибутку.

На другому місці за прибутком опинилася Адміністрація морських портів України. Компанії вдалося заробити 2,7 млрд грн, але за доходом вона на 4 місці серед усіх держкомпаній — 6,3 млрд грн.

Топ-5 збиткових держпідприємств

Як повідомляють в "Опендатабот", Топ-5 збиткових держпідприємств виглядає наступним чином:

Східний гірничо-збагачувальний комбінат — 1,2 млрд грн збитків;

— 1,2 млрд грн збитків; Аеропорт «Бориспіль» — 1,1 млрд грн;

— 1,1 млрд грн; Регіональні електричні мережі — 732 млн грн;

— 732 млн грн; «Львіввугілля» — 301 млн грн;

— 301 млн грн; «Енергоринок» — 261 млн грн.

Нагадаємо, за підсумками 2024 року національний поштовий оператор "Укрпошта" отримав 12,9 млрд грн доходу, що на 1,3 млрд грн, або 12,1%, більше, ніж у 2023 році. Такий приріст фіксується вже другий рік поспіль — у 2023-му дохід також зріс на 12% і становив 11,6 млрд грн. Попри позитивну динаміку, "Укрпошта" залишається збитковою: чистий збиток за 2024 рік склав 413,2 млн грн. Це майже вдвічі менше за аналогічний показник 2023 року.