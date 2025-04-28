Дохід "Укрпошти" зріс на 12%, але компанія залишається збитковою

За підсумками 2024 року національний поштовий оператор "Укрпошта" отримав 12,9 млрд грн доходу, що на 1,3 млрд грн, або 12,1%, більше, ніж у 2023 році. Такий приріст фіксується вже другий рік поспіль — у 2023-му дохід також зріс на 12% і становив 11,6 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба "Укрпошти".

Фінансову звітність компанії підтверджено міжнародним незалежним аудитором. Особливо позитивною зміною стало значення EBITDA: за рік воно зросло до 659,3 млн грн після негативних показників у 2023 та 2022 роках (-22,9 млн грн та -462,8 млн грн відповідно).

Ключовими драйверами росту у 2024 році стали:

збільшення доходу від міжнародного поштового обміну на 45%;

зростання приймання платежів на 28,3%;

розвиток прискореної доставки EMS на 26,6%;

ріст міжнародних дрібних пакетів на 25,5%;

зростання обсягу внутрішніх посилок на 10,8%.

Попри позитивну динаміку, компанія залишається збитковою: чистий збиток за 2024 рік склав 413,2 млн грн. Це майже вдвічі менше за аналогічний показник 2023 року. Основними чинниками збитків стали валютні коливання (246,9 млн грн) та витрати на утримання нерухомого майна, продаж якого був законодавчо заблокований (43,2 млн грн).

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський зазначає, що компанія фактично перебуває в "плюсі" за операційними показниками.

"На папері "Укрпошта" все ще збиткова, але вже зараз міжнародний аудит підтверджує, що наша EBITDA — позитивна. Тобто компанія фактично операційно вже "в плюсі", а збитки, які ми фіксуємо, — це обслуговування кредитних зобов’язань у валюті, які зростають пропорційно до знецінення національної валюти, та недоотримані доходи від запланованого продажу майна", - розповів Смілянський.

У 2024 році "Укрпошта" спрямувала на капітальні інвестиції 695,7 млн грн власних коштів. Компанія також сплатила до бюджетів і державних цільових фондів 3,1 млрд грн податків і обов’язкових платежів — на 124 млн грн більше, ніж у 2023 році.

В компанії зазначили, шо одним із проблемних моментів залишається повільне зростання внутрішнього ринку посилок, яке зросло лише на 10%, що в "Укрпошті" вважають недостатнім. Компанія планує надолужити відставання, розвиваючи кур'єрську доставку, поштомати та мережу точок самообслуговування.

Нагадаємо, "Укрпошта" повністю завершила автоматизацію своїх сортувальних потужностей. Відтепер в країні усі 100% посилок оброблятимуться автоматично, що дозволить опрацьовувати до 2 млн відправлень на добу. Також в компанії обіцяють скоротити терміни доставки посилок по Україні до одного дня.