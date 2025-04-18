"Укрпошта" запустить новий мобільний застосунок: які функції додадуть

Запуск нового мобільного застосунку "Укрпошти" має відбутися до кінця першої половини року.

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський в інтерв’ю Forbes.

За його словами, запуск застосунку стане "фокусом на 2025-й".

Додадуть функцію трекінгу посилок

Новий додаток не обмежуватиметься лише функцією відстеження посилок. Користувачі також зможуть взаємодіяти з митницею, отримувати орієнтовні дати доставки, підтверджувати документи, переглядати історію відправлень та платежів.

Смілянський переконаний, що застосунок дозволить значно покращити клієнтський досвід та спростити процеси для користувачів.

Раніше "Укрпошта" планувала запуск нового застосунку у листопаді 2024 року, але зрештою терміни посунули.

Смілянський визнавав, що наявний застосунок застарів, тому назріла необхідність його вдосконалити.

Старий застосунок залишиться в історії

Наявний застосунок "Укрпошти" має невисокі рейтинги в App Store та Google Play Market: 2,5 та 2,0 відповідно.

Одним з його найбільших недоліків є відсутність сповіщень про статус посилки.

У застосунку наразі доступні такі функції:

оформлення та оплата карткою відправлень;

розрахунок вартості відправлень;

пошук відділень;

пошук поштових індексів;

переказ між картками.

Нагадаємо, "Укрпошта" повністю завершила автоматизацію своїх сортувальних потужностей. Відтепер усі 100% посилок в країні оброблятимуться на роботизованих лініях, що дозволить опрацьовувати до 2 млн відправлень на добу. Також в компанії обіцяють скоротити терміни доставки посилок по Україні до одного дня.