"Укрпочта" запустит новое мобильное приложение: какие функции добавят

Запуск нового мобильного приложения " Укрпочты" должен состояться до конца первой половины года.

Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский в интервью Forbes.

По его словам, запуск приложения станет "фокусом на 2025-й".

Добавят функцию трекинга посылок

Новое приложение не будет ограничено только функцией отслеживания посылок. Пользователи также могут взаимодействовать с таможней, получать ориентировочные даты доставки, подтверждать документы, пересматривать историю отправлений и платежей.

Смелянский убежден, что приложение позволит значительно улучшить опыт клиентов и упростить процессы для пользователей.

Ранее " Укрпочта" планировала запуск нового приложения в ноябре 2024 года, но в конце концов сроки подвинули.

Смелянский признавал, что существующее приложение устарело, поэтому назрела необходимость его усовершенствовать.

Старое приложение останется в истории

Приложение "Укрпочты" имеет невысокие рейтинги в App Store и Google Play Market: 2,5 и 2,0 соответственно.

Одним из его самых больших недостатков является отсутствие уведомлений о статусе посылки.

В приложении доступны следующие функции:

оформление и оплата картой отправлений;

расчет стоимости отправлений;

поиск отделений;

поиск почтовых индексов;

перевод между карточками.

Напомним , " Укрпочта" полностью завершила автоматизацию своих сортировочных мощностей. Теперь все 100% посылок в стране будут обрабатываться на роботизированных линиях, что позволит прорабатывать до 2 млн отправлений в сутки. Также в компании обещают сократить сроки доставки посылок по Украине до одного дня.