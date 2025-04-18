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"Укрпочта" запустит новое мобильное приложение: какие функции добавят
Запуск нового мобильного приложения " Укрпочты" должен состояться до конца первой половины года.
Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский в интервью Forbes.
По его словам, запуск приложения станет "фокусом на 2025-й".
Добавят функцию трекинга посылок
Новое приложение не будет ограничено только функцией отслеживания посылок. Пользователи также могут взаимодействовать с таможней, получать ориентировочные даты доставки, подтверждать документы, пересматривать историю отправлений и платежей.
Смелянский убежден, что приложение позволит значительно улучшить опыт клиентов и упростить процессы для пользователей.
Ранее " Укрпочта" планировала запуск нового приложения в ноябре 2024 года, но в конце концов сроки подвинули.
Смелянский признавал, что существующее приложение устарело, поэтому назрела необходимость его усовершенствовать.
Старое приложение останется в истории
Приложение "Укрпочты" имеет невысокие рейтинги в App Store и Google Play Market: 2,5 и 2,0 соответственно.
Одним из его самых больших недостатков является отсутствие уведомлений о статусе посылки.
В приложении доступны следующие функции:
- оформление и оплата картой отправлений;
- расчет стоимости отправлений;
- поиск отделений;
- поиск почтовых индексов;
- перевод между карточками.
Напомним , " Укрпочта" полностью завершила автоматизацию своих сортировочных мощностей. Теперь все 100% посылок в стране будут обрабатываться на роботизированных линиях, что позволит прорабатывать до 2 млн отправлений в сутки. Также в компании обещают сократить сроки доставки посылок по Украине до одного дня.