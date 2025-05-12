Названо топ-10 найбільших роботодавців в Україні: які компанії потрапили до рейтингу

“Опендатабот” сформував рейтинг найбільших роботодавців 2025 року на основі даних Державної служби статистики та фінансовій звітності підприємств. Стабільним та беззаперечним лідером вже кілька років поспіль залишається “Укрзалізниця”. Наразі в компанії працює понад 178 тисяч працівників. Також у перелік найбільших роботодавців увірвались два новачки.

Хто потрапив до рейтингу

За даними аналітиків, найбільшим роботодавцем України вже 4 роки поспіль є "Укрзалізниця": 178 616 працівників. За рік компанія втратила понад 9 тисяч працівників — штат скоротився майже на 5%. Загалом від початку повномасштабної війни штат компанії зменшився на 54 тисячі працівників.

На другій сходинці опинився АТБ-Маркет: 46 084 працівників. За рік компанія виросла на майже 2 тисячі працівників. Замикає трійку компанія "Газорозподільні мережі України" — 37 714 працівників. За останній рік компанії вдалось збільшити штат на 4,2 тисячі співробітників.

До десятки найбільших роботодавців також увійшли торговельні мережі, логістичні компанії, енергетичні гіганти та державні структури. Серед них — знайомі всім "Укрпошта" (31 739 працівників), "Сільпо" (31 366), "Нова пошта" (27 509), "Енергоатом" (27 352), "Ліси України" (23 717), "Укрнафта" (18 926) та "Укргазвидобування" (17 317).

Варто зазначити, що "Газорозподільні мережі України" та "Ліси України" — увірвалися в топ вперше.

Як змінився штат найбільших українських компаній

Як пише "Опендатабот", чотири компанії скоротили штат торік. Найбільше втратив саме лідер — "Укрзалізниця". "Укрпошта" теж зменшила кількість працівників на понад 3 тисячі, "Енергоатом — на 1,8 тисячі, а "Ліси України" — на 20% (понад 6 тисяч робочих місць).

Водночас інші компанії, навпаки, розширюються. Найбільше — "Газорозподільні мережі України": +12,5%. Свої команди також активно збільшували "Сільпо" (+4,9%), АТБ (+4.5%), "Нова пошта" (+4.5%), "Укрнафта" (+3.2%) та "Укргазвидобування" (+2.9%).

Аналітики зауважують, що є компанії, які не потрапили до топу, проте мають гарне зростання кількості працівників. Так, мережа магазинів "Аврора" за час повномасштабної війни збільшила штат у чотири рази — з 3 до понад 12 тисяч працівників. І з кожним роком їх стає все більше.

"НоваПей", яка входить до групи «Нова пошта», також активно росте: у 2024 році +7,5% до штату. Так само й лінія магазинів EVA: +2% за рік.

Компанія "МакДональдз" зросла лише на 0,2% та досі не відновилась до довоєнних обсягів працівників, як і більшість компаній.

Зауважимо, більшість топових роботодавців України зареєстровані в Києві — 6 компаній. Ще 3 компанії зареєстровані на Дніпропетровщині та одна — у Запорізькій області.

За даними "Опендатабот", найбільшим роботодавцем України в минулому році стала "Укрзалізниця". На другому місці із 44 тисячами робітників опинився АТБ-МАРКЕТ. Третю сходинку посіла "Укрпошта".

У Києві найбільшим роботодавцем стала "Укрзалізниця", а на Дніпропетровщині - АТБ-МАРКЕТ.