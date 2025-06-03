Південна Корея профінансує модернізацію аеропорту "Бориспіль": скільки грошей виділяють

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" у межах міжнародної технічної допомоги отримає підтримку від Корейського агентства міжнародного співробітництва (KOICA).

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Як повідомляє Delo.ua, про це пише "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що проєкт триватиме у 2025–2028 роках. Його мета — покращити якість обслуговування пасажирів і посилити навігаційну безпеку через оновлення технічного забезпечення.

Згідно з проєктом, затвердженим у рамках стратегії розвитку цивільної авіації України до 2030 року, передбачається модернізація аеропорту з акцентом на безпеку, ефективність та цифровізацію.

KOICA реалізовує проєкт вартістю $1,1 млн, який включає постачання систем AODB (центральна інформаційна система аеропорту) та AOC (центр управління операціями). На сайті агентства вже відкрито тендери на вибір постачальників та залучення експертів, які працюватимуть до кінця 2028 року.

Крім того, планується передача українським аеропортам техніки та транспортних засобів від закордонних партнерів. Цей крок має підвищити рівень обслуговування та навігаційної безпеки в галузі.

Зауважимо, до початку повномасштабної війни "Бориспіль" був головним аеропортом країни, забезпечуючи 65% пасажирських перевезень та 80% вантажопотоків. За підсумками 2024 року аеропорт "Бориспіль отримав 1,1 млрд грн збитків.

Відкриття неба України

Нагадаємо, раніше в "Борисполі" заявляли, що готові протягом місяця з моменту відкриття повітряного простору України відновити польоти пасажирських літаків.

Україна наразі веде перемовини з європейськими авіаційними авіакомпаніями щодо відновлення авіасполучення, яке було призупинено по всій країні після вторгнення Росії у 2022 році.

Але конкретні терміни ніхто з високопосадовців не називає, адже це також залежить від рішень міжнародних партнерів, незалежних регуляторів, страхових компаній. Крім того, Україна має забезпечити фізичну безпеку польотів.