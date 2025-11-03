Прибыль Ryanair выросла на 40% благодаря "нежеланию" европейцев лететь в США

Европейцы, отдыхавшие на местном уровне, а не ездившие в США, помогли авиаперевозчику Ryanair в период с апреля по сентябрь 2025 года увеличить прибыль на 40% — с $2,06 млрд евро до $2,89 млрд евро. Доходы компании увеличились на 13% до $9,82 млрд евро.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Financial Times.

Причины увеличения прибыли

Этот рост ирландской авиакомпании обеспечили несколько ключевых факторов.

По словам руководителя группы Майкла О'Лири, "существует нежелание" отдыхать в США, европейцы предпочитают отдыхать на местном уровне, особенно в Средиземноморье. Благодаря такому спросу тарифы авиакомпании выросли, а более ранняя, чем ожидалось, поставка самолетов Boeing 737 Max 8 позволила увеличить пропускную способность.

Кроме того, Ryanair воспользовалась преимуществами Пасхальных праздников, пришедшихся на первый квартал финансового года. Прибыль до налогообложения составила 2,89 млрд евро по сравнению с 2,06 млрд евро.

Сегодня на утренних торгах в Дублине акции упали на 1,6 процента до 25,85 евро, но в текущем году выросли на 35 процентов, оценив компанию в 27,2 миллиарда евро.



Прогнозы и стратегия

Ryanair увеличила свой прогноз пассажиропотока в год до 207 миллионов до конца года (предыдущий прогноз составил 206 миллионов). Новые самолеты позволят выборочно увеличивать мощности на Рождество и Новый год.

Майкл О'Лири ожидает, что ослабление экономики Великобритании также сыграет в пользу перевозчика. Он прогнозирует, что британские семьи, становясь более осознанными по поводу расходов, чаще будут переходить на "меньшие тарифы" Ryanair.

"Я думаю, что все больше людей переходят на меньшие тарифы, чтобы путешествовать по Ryanair. Мы становимся более чувствительными к ценам, особенно семьи, путешествующими на каникулы, Рождество или летние каникулы", — отметил он.

Компания также извлекла значительную выгоду от падения цен на нефть. В следующем году, по словам руководителя Ryanair, компания забронировала цену на топливо на уровне ниже $67 за баррель (против $76 в этом году). Ожидается, что это снизит расходы на топливо на $650 миллионов евро в следующем году.

Эти сбережения будут использованы для укрепления денежной позиции перед следующим туристическим шоком (пандемия или убыль), а не для снижения тарифов, поскольку О'Лири "не видит никакой причины стимулировать спрос".

Он уверен, что высокий спрос и новые самолеты позволят авиакомпании вырасти до 300 миллионов пассажиров в год в течение следующих восьми лет.

