Ryanair переходит на "цифру": с 12 ноября бумажных посадочных талонов больше не будет

Со среды, 12 ноября, пассажиры ирландской авиакомпании Ryanair больше не смогут скачивать и печатать бумажные посадочные талоны. Им придется использовать цифровой посадочный талон, сгенерированный в приложении myRyanair при регистрации, чтобы сесть на свои рейсы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Авиакомпания подчеркнула, что почти 80% из 200 миллионов пассажиров Ryanair уже пользуются цифровым посадочным талоном.

В компании сообщили, что полностью цифровой переход означает более "быстрый, более умный и экологичный опыт для пассажиров", а также обеспечивает более легкий доступ к ряду инновационных функций в приложении, включая заказ места, информацию о рейсах в реальном времени и прямые обновления во время сбоев, а также альтернативные варианты рейсов в режиме реального времени во время сбоев. Кроме того, проездные документы на самолет будут доступны в одном месте.

"Мы с нетерпением ждем того, чтобы обеспечить улучшенный опыт путешествий для 100% наших клиентов, оптимизированный благодаря нашему лучшему в своем классе приложению myRyanair", - отметила директор по маркетингу Ryanair Дара Брейди.

Ранее сообщалось, что европейцы, которые отдыхали на местном уровне, а не ездили в США, помогли авиаперевозчику Ryanair в период с апреля по сентябрь 2025 года увеличить прибыль на 40% - с $2,06 млрд евро до $2,89 млрд евро. Доходы компании увеличились на 13% до $9,82 млрд. евро.