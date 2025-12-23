В Италии Ryanair оштрафовали более чем на 255 млн евро: за что наказали лоукостер

Итальянское антимонопольное управление выписало ирландской авиакомпании Ryanair штраф в размере более 255 млн. евро. В течение двух лет — с апреля 2023 по апрель 2025 — компания использовала свое господствующее положение, чтобы диктовать условия всему рынку.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба антимонопольного органа Италии.

Имея долю в 40% всех перевозок в Италию и из Италии, лоукостер начал действовать агрессивно не только против конкурентов, но и против интересов пассажиров.

Подробности расследования

Расследование показало, что Ryanair целенаправленно блокировал работу туристических агентств, чтобы заставить клиентов покупать билеты исключительно на собственном сайте. Это делалось в три этапа. Сначала компания ввела унизительные процедуры верификации для тех, кто купил билеты не напрямую, а через агентов.

Затем, в конце 2023 года, когда продолжалось расследование, Ryanair полностью или периодически блокировал попытки туристических агентств бронировать билеты на своем веб-сайте (например, блокируя способы оплаты и массово удаляя учетные записи, связанные с бронированием онлайн-турагентств).

На третьем этапе своей стратегии, в начале 2024 года, Ryanair навязал партнерские соглашения туристическим агентствам, а затем и учетные записи Travel Agent Direct традиционным агентствам, содержавшим условия, ограничивающие агентства предлагать рейсы Ryanair в сочетании с другими услугами. Не соглашавшихся на условия сотрудничества с авиакомпанией официально называли "пиратскими агентствами".

Как это повлияло на путешественников?

Такие действия авиакомпании привели к тому, что люди упустили возможность покупать выгодные комбинированные туры. Например, невозможно было соединить рейс Ryanair с отелем, страховкой или перелетом другой компании в одном заказе. Это сузило ассортимент услуг и снизило их качество, ведь пассажиры оказались в заложниках одного перевозчика.

Лишь в апреле 2025 года, под давлением расследования, Ryanair открыл доступ к своим ИТ-приложениям (API) для агентств. Это должно восстановить честную конкуренцию и дать людям свободу выбора. Однако за предварительные нарушения лоукостеру все равно придется уплатить многомиллионный штраф.

Ryanair в Украине

Авиакомпания Ryanair 3 сентября 2018 года совершила первый рейс из Берлина в Киев. Рейс совершил самолет Boeing 737-800 вместимостью до 190 пассажиров, и из Киева он вылетел заполнен на 100% .

22 июня 2021 года авиаперевозчик возобновил рейсы из Одессы в польский Г данский . В ноябре этого же года запустил прямой рейс Львов - Манчестер .

В феврале 2022 года глава компании Майкл О'Лири заявил: " Если Россия не нападет, мы можем открыть в Украине несколько баз в течение следующих 2-3 лет ".

Однако из-за полномасштабной войны все пассажирские авиаперевозки в Украине стали невозможны.

Стоит отметить, что европейские лоукост-авиакомпании Ryanair , Wizz Air и EasyJet активно готовятся к возвращению в Украину, прогнозируя значительный бум путешествий сразу после подписания мирного соглашения и открытия воздушного пространства.

Ирландский авиаперевозчик Ryanair готов восстановить услуги очень быстро — в течение двух недель после любого соглашения. Руководство авиакомпании уже посетило ключевые украинские аэропорты (Киев, Львов, Одесса) с амбициозной целью увеличить пассажиропоток до 4 миллионов в год по сравнению с 1,5 миллионами к 2022 году.