Голова Ryanair переглянув прогноз щодо дефіциту авіапалива: що буде з цінами на квитки

Гендиректор найбільшого європейського лоукостера Ryanair Майкл О'Лірі висловив оптимізм щодо щодо можливого браку авіапалива в Європі. Попри напружену ситуацію на Близькому Сході, альтернативні постачальники допомогли стабілізувати ринок.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

За словами очільника Ryanair, ситуація з поставками палива суттєво покращилася за останні три тижні.

Дефіцит обсягів, що раніше надходили через Близький Схід, наразі компенсується за рахунок нарощування виробництва в США, Північній Африці та Норвегії.

"Нафтові компанії зараз менше стурбовані. Вони стверджують, що ризику перебоїв у постачанні немає щонайменше до середини червня", — заявив Майкл О'Лірі під час конференції Norges Bank Investment Management в Осло.

Це суттєво відрізняється від прогнозів двотижневої давнини, коли перевізники мали гарантії поставок лише до середини травня через обмеження в Ормузькій протоці.

Попри оптимізм щодо наявності палива, економічні виклики залишаються. Ціна на нафту вже перетнула позначку в $100 за барель. Керівництво авіакомпаній відкрито попереджає: зростання витрат на паливо буде перекладено на плечі пасажирів через підвищення вартості квитків.

Окрім цінового фактора, на галузь тисне геополітична невизначеність. О'Лірі зауважив, що хоча попит на квітень та травень залишається високим, клієнти не поспішають бронювати квитки на піковий літній період (червень–серпень).

Аналогічну позицію займає і лоукостер Wizz Air. Його гендиректор Йожеф Вараді підтвердив, що компанія забезпечена паливом на найближчий місяць.

Наразі авіаринку вдалося уникнути фізичного дефіциту ресурсу, проте висока волатильність цін та обережність туристів можуть скоригувати фінансові показники авіакомпаній за результатами літнього сезону.

Криза авіаційного палива в Європі

Ситуація зі скороченням польотів обговорювалася на зустрічі міністрів транспорту країн ЄС. Міжнародне енергетичне агентство попередило, що запаси авіаційного палива в Європі вичерпаються менш ніж за шість тижнів.

Німецька авіакомпанія Lufthansa оголосила про скасування 20 000 рейсів у період з травня по жовтень. Таке рішення зумовлене необхідністю економії палива, вартість якого подвоїлася через конфлікт в Ірані.

Нагадаємо, європейські авіакомпанії входять у літній сезон із масштабними скороченнями рейсів через різке подорожчання авіаційного палива, спричинене війною на Близькому Сході.