Імпорт авіапалива до Європи може припинитися через конфлікт з Іраном

Імпорт авіаційного палива до Європи з Близького Сходу в квітні може фактично припинитися через війну з Іраном.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Країни Європейського регіону, що входять до Організації економічного співробітництва та розвитку, щодня споживають близько 1,6 мільйона барелів авіакеросину, тоді як місцеві нафтопереробні заводи виробляють лише 1,1 мільйона барелів.

Цей розрив у 500 тисяч барелів на добу традиційно покривається коштом імпорту, причому минулого року майже 60% зовнішніх поставок припадало саме на близькосхідний регіон.

Попри закриття ключових судноплавних маршрутів та високу залежність ринку від зовнішніх чинників, представники авіагалузі намагаються заспокоїти споживачів.

Зокрема керівництво лоукостера Wizz Air та авіахолдингу IAG заявили, що наразі не фіксують фізичної нестачі палива, хоча й визнають тиск високих цін.

Португальська компанія Galp, яка є одним із найбільших постачальників авіакеросину, також підтвердила відсутність прогнозів щодо зриву поставок напередодні сезону відпусток.

Криза авіаційного палива в Європі

Ситуація зі скороченням польотів обговорювалася на зустрічі міністрів транспорту країн ЄС. Міжнародне енергетичне агентство попередило, що запаси авіаційного палива в Європі вичерпаються менш ніж за шість тижнів.

Комісар ЄС з питань транспорту Апостолос Ціцікостас повідомив про розгляд можливості імпорту палива зі США, яке раніше не використовувалося в регіоні.

Різке зростання витрат на паливо через закриття Ормузької протоки змушує перевізників по всьому світу змінювати стратегії.

Європейські лоукостери, зокрема EasyJet, попереджають про значні збитки, а Virgin Atlantic відкладає повернення до прибутковості через зростання рахунків за енергоносії.

Німецька авіакомпанія Lufthansa оголосила про скасування 20 000 рейсів у період з травня по жовтень. Таке рішення зумовлене необхідністю економії палива, вартість якого подвоїлася через конфлікт в Ірані.

Нагадаємо, європейські авіакомпанії входять у літній сезон із масштабними скороченнями рейсів через різке подорожчання авіаційного палива, спричинене війною на Близькому Сході.