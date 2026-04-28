Импорт авиатоплива в Европу может прекратиться из-за конфликта с Ираном

Импорт авиационного топлива в Европу с Ближнего Востока в апреле может фактически прекратиться из-за войны с Ираном.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Страны Европейского региона, входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития, ежедневно потребляют около 1,6 миллиона баррелей авиакеросина, в то время как местные нефтеперерабатывающие заводы производят всего 1,1 миллиона баррелей.

Этот разрыв в 500 тысяч баррелей в сутки традиционно покрывается за счет импорта, причем в прошлом году почти 60% внешних поставок приходилось именно на ближневосточный регион.

Несмотря на закрытие ключевых судоходных маршрутов и высокую зависимость рынка от внешних факторов, представители авиаотрасли пытаются успокоить потребителей.

В частности, руководство лоукостера Wizz Air и авиахолдинга IAG заявили, что пока не фиксируют физической нехватки топлива, хотя и признают давление высоких цен.

Португальская компания Galp, которая является одним из крупнейших поставщиков авиакеросина, также подтвердила отсутствие прогнозов по срыву поставок в преддверии сезона отпусков.

Кризис авиационного топлива в Европе

Ситуация по сокращению полетов обсуждалась на встрече министров транспорта стран ЕС. Международное энергетическое агентство предупредило, что запасы авиационного топлива в Европе иссякнут менее чем за шесть недель .

Комиссар ЕС по вопросам транспорта Апостолос Цицикостас сообщил о рассмотрении возможности импорта топлива из США, ранее не использовавшегося в регионе.

Резкий рост расходов на топливо из-за закрытия Ормузского пролива заставляет перевозчиков по всему миру изменять стратегии.

Европейские лоукостеры, в частности EasyJet, предупреждают о значительных убытках, а Virgin Atlantic откладывает возврат к прибыльности из-за роста счетов за энергоносители.

Немецкая авиакомпания Lufthansa объявила об отмене 20 000 рейсов в период с мая по октябрь. Такое решение обусловлено необходимостью экономии топлива, стоимость которого удвоилась из-за конфликта в Иране.

Напомним, европейские авиакомпании входят в летний сезон с масштабными сокращениями рейсов из-за резкого удорожания авиационного топлива, вызванного войной на Ближнем Востоке.