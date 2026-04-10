Аэропорты Европы через три недели могут остаться без горючего – FT

Европейские авиакомпании заявляют, что им должно хватить топлива на несколько недель, но поставщики не могут гарантировать поставки до мая.

Как сообщает Delo.ua, об этом пишет Financial Times.

Блокировка Ормузского пролива чревата остановкой авиасообщения в ЕС

Главной причиной кризиса является блокирование Ормузского пролива – ключевого логистического маршрута, через который проходит около 40% мирового объема поставок реактивного топлива.

Эксперты отрасли установили трехнедельный дедлайн для стабилизации ситуации. Если в течение этого периода судоходство по проливу не восстановится в полном объеме, дефицит станет реальностью для большинства стран Евросоюза.

Ситуация усугубляется приближением пикового летнего сезона, от которого критически зависит туристическая экосистема и экономика многих европейских государств.

Реакция авиакомпаний

Война в Иране уже привела к удвоению стоимости горючего. По данным Argus Media, цены в северо-западной Европе взлетели до 1573 долларов за тонну, в то время как к началу конфликта этот показатель составлял около 750 долларов.

Авиакомпании уже начали принимать экстренные меры: Delta Air Lines, Air New Zealand и польская Lot объявили о сокращении пропускной способности и отмене наименее рентабельных рейсов из-за сверхвысоких затрат.

В письме комиссару ЕС по вопросам транспорта представители аэропортов призвали к немедленному внедрению системы мониторинга поставок на уровне всего блока.

В Европе отсутствует единая база оценки доступности реактивного топлива, что мешает координировать действия во время кризиса.

Хотя некоторые страны Азии уже начали нормировать горючее, в Европе массовый дефицит пока удается избегать, однако поставщики не могут гарантировать стабильность отгрузок после мая.

Напомним, после начала войны США и Израиля против Ирана цены на авиационное топливо резко выросли. Обычно они двигаются вместе с ценами на нефть, однако в настоящее время авиатопливо подорожало почти вдвое, в то время как сырая нефть выросла примерно на треть. Это значительно снижает рентабельность авиаперевозчиков по всему миру.