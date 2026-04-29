Глава Ryanair пересмотрел прогноз по дефициту авиатоплива: что будет с ценами на билеты

Гендиректор крупнейшего европейского лоукостера Ryanair Майкл О'Лири выразил оптимизм по поводу возможной нехватки авиатоплива в Европе. Несмотря на напряженную ситуацию на Ближнем Востоке альтернативные поставщики помогли стабилизировать рынок.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

По словам главы Ryanair, ситуация с поставками топлива существенно улучшилась за последние три недели.

Дефицит объемов, ранее поступавших через Ближний Восток, компенсируется за счет наращивания производства в США, Северной Африке и Норвегии.

"Нефтяные компании сейчас меньше обеспокоены. Они утверждают, что риска перебоев в поставках нет, по меньшей мере, до середины июня", - заявил Майкл О'Лири во время конференции Norges Bank Investment Management в Осло.

Это существенно отличается от прогнозов двухнедельной давности, когда перевозчики имели гарантии поставок только к середине мая из-за ограничений в Ормузском проливе.

Несмотря на оптимизм по поводу наличия топлива, экономические вызовы остаются. Цена на нефть уже пересекла отметку в $100 за баррель. Руководство авиакомпаний открыто предупреждает: рост расходов на топливо будет переведен на плечи пассажиров из-за повышения стоимости билетов.

Кроме ценового фактора, на сферу давит геополитическая неопределенность. О'Лири отметил, что, хотя спрос на апрель и май остается высоким, клиенты не спешат бронировать билеты на пиковый летний период (июнь-август).

Аналогичную позицию занимает и лоукостер Wizz Air. Его гендиректор Йожеф Варади подтвердил, что компания снабжена топливом на ближайший месяц.

Авиарынку удалось избежать физического дефицита ресурса, однако высокая волатильность цен и осторожность туристов могут скорректировать финансовые показатели авиакомпаний по результатам летнего сезона.

Кризис авиационного топлива в Европе

Ситуация по сокращению полетов обсуждалась на встрече министров транспорта стран ЕС. Международное энергетическое агентство предупредило, что запасы авиационного топлива в Европе иссякнут менее чем за шесть недель .

Немецкая авиакомпания Lufthansa объявила об отмене 20 000 рейсов в период с мая по октябрь. Такое решение обусловлено необходимостью экономии топлива, стоимость которого удвоилась из-за конфликта в Иране.

Напомним, европейские авиакомпании входят в летний сезон с масштабными сокращениями рейсов из-за резкого удорожания авиационного топлива, вызванного войной на Ближнем Востоке.