Цена нефти на 23 июля – цена на нефть Brent, WTI, Urals

Цены на нефть на азиатских торгах подскочили более чем на 1,5%, достигнув максимума более чем за шесть недель. Рынок отреагировал на атаки йеменских хуситов на нефтяные танкеры в Красном море и новую волну американских ударов по Ирану.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин.

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 23 июля

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent 96,27 +2,3% WTI 88,48 +1,9% Urals 73,12 +6.28%

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2,2 доллара, или 2,3%, до 96,27 доллара, что является самым высоким показателем с 8 июня, после того, как на предыдущей сессии они выросли более чем на 3 доллара, достигнув 94,07 доллара, что чуть меньше шести недель.

Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросла на 1,65 доллара, или 1,9%, до 88,48 доллара после роста на 3% в среду.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, поддерживаемые Ираном йеменские хуситы объявили морскую блокаду Саудовской Аравии и заявили об атаках на нефтяные танкеры в Красном море, что усилило опасения по поводу перебоев в мировых поставках нефти.

Ситуацию обостряет и эскалация конфликта вокруг Ормузского пролива, где США продолжают наносить удары по Ирану, а Тегеран угрожает судоходству. По мнению аналитиков, одновременная угроза двум ключевым маршрутам экспорта нефти – Ормузскому и Баб-эль-Мандебскому проливам – стала главным фактором роста цен на нефть.

Как пишет Delo.ua, украинским водителям следует готовиться к существенному подорожанию горючего: в ближайшие недели ценники на бензин и дизель на АЗС могут расти шагами по 2–3 гривны. Главным фактором резкого роста цен стало новое обострение боевых действий в Персидском заливе и удары по иранской инфраструктуре, спровоцировавшие скачок мировых котировок на нефть. Пока оптовый рынок нефтепродуктов стремительно дорожает, единственным сохраняющим относительную стабильность сегментом остается автогаз из-за нынешнего низкого спроса.