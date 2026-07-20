Нефть в мире подорожала на 16%: какими будут цены на бензин и дизель на украинских АЗС

Украинским водителям стоит готовиться к существенному удорожанию горючего: в ближайшие недели ценники на бензин и дизель на АЗС могут расти шагами по 2–3 гривны. Главный драйвер скачка — возобновление боевых действий в Персидском заливе и обстрелы иранской инфраструктуры, подбросившие мировые цены на нефть. И пока оптовый рынок нефтепродуктов уже демонстрирует рекордный рост, единственным стабильным сегментом остается автогаз, спрос на который минимальный.

В конце прошлой недели мировые цены на нефть выросли из-за возобновления конфликта в Персидском заливе и опасений инвесторов по поводу перебоев с поставкой сырья. Руководство Ирана приказало своим союзникам-хуситам быть готовыми перекрыть ключевой нефтяной маршрут через Красное море, если США нанесут удары по иранской энергетической инфраструктуре.

Впервые с момента заключения меморандума о взаимопонимании, в прошлом месяце приостановившего боевые действия, в среду США провели две большие волны воздушных ударов преимущественно по целям у южного побережья Ирана. Обстрел продолжался и в четверг.

По состоянию на вечер пятницы, 17 июля, с начала торгов фьючеры эталонной марки Brent на сентябрь подорожали на $3,87 за баррель или на 4,59% — до $88,10 за баррель. Августовские фьючеры американской марки нефти West Texas Intermediate увеличились на $3,54 или на 4,48% — до $71,41 за баррель. За неделю котировки обеих марок взлетели почти на 16%.

Как сообщает Reuters, в пятницу боевые действия между двумя противниками расширились: США нанесли удары по мостам и аэропорту в Иране, а Тегеран — по электростанции и опреснительной установке в Кувейте. Иран заявил о новых ударах по американским объектам на Ближнем Востоке, включая первую прямую атаку в Сирии, после шестой ночи подряд ударов США по иранским военным объектам.

Стремительное удорожание дизеля и бензина станет стресс-тестом для Корецкого

По данным консалтинговой компании "Нафторинок", за неделю дизтопливо на украинском оптовом рынке резко подорожало. По состоянию на 17 июля по сравнению с 10 июля средняя цена дизеля выросла на 7,63 грн/л – до 77,99 грн/л. По сравнению с 15 июля дизель в опте подорожал на 57 коп./л.

На внешнем рынке также наблюдается восходящий тренд. Котировки газойля (основное сырье для изготовления дизтоплива) на Лондонской бирже выросли на $7,40/т - до $1183,25/т по состоянию на 16:50 по Киеву. Валютный фактор частично сдерживал удорожание импортного ресурса: официальный курс доллара снизился на 0,26 грн - до 44,62 грн/$, а евро - на 0,04 грн, до 51,16 грн/€, по данным НБУ. Это важно для рынка горючего, поскольку контракты на импорт заключаются в долларах, а акзисы на границе уплачиваются в евро.

Бензин в опте на прошлой неделе тоже вырос в цене. По состоянию на 17 июля, по сравнению с 10 июля, средняя оптовая цена бензина А-95 выросла на 3,2 грн/л — до 72,35 грн/л. По сравнению с 15 июля бензин в опте подорожал на 6 коп./л.

Бензиновые котировки на северо-западном базисе Eurobob в четверг, 16 июля, увеличились на $19/т - до $1100-1152/т в зависимости от условий доставки. А южный индикатор FOB Med вырос на $12/т – до $1059/т.

На АЗС 15-17 июля дизель и бензин дорожали на стелах большинства сетей. По состоянию на 17 июля, по сравнению с 10 июля, средняя цена дизтоплива на АЗС увеличилась на 1,31 грн/л — до 76,61 грн/л, а средняя цена бензина выросла на 58 коп./л — до 75,25 грн/л. Пересмотр розничных цен охватил национальные и региональные сети АЗС. Среди национальных операторов Ukrnafta, UPG и БРСМ-Нафта пересмотрели цены отдельных видов горючего, преимущественно на 1 грн/л. В то же время UPG выровняла цены в пределах своей сети, поэтому разница в стоимости основных видов топлива между отдельными АЗС стала менее заметной. Отдельную динамику среди крупных сетей продемонстрировала KLO, которая провела более широкую корректировку основной топливной линейки. В зависимости от вида горючего повышения составило от 0,5 до 2 грн/л. В то же время, часть крупнейших операторов сохранила предыдущие ценовые уровни. Так, WOG и ОККО не изменяли цены основных видов горючего, тогда как SOCAR повысила цены на бензин А-95 и А-95+ на 1 грн/л. Среди региональных операторов также преобладали точечные повышения. В большинстве случаев изменения оставались в пределах 1 грн/л, хотя отдельные сети проводили более активную корректировку. В частности, VST, Prime, Avantage7 и "Кворум-Нафта" повысили цены на отдельные позиции в пределах 1,5–2 грн/л. Другие региональные сети ограничились меньшими корректировками или точечным просмотром отдельных видов топлива.

По словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина , ближайшие три недели АЗС ожидается рост цен на бензин и дизель шагами по 2–3 грн/л. Так, бензин будет двигаться к среднему значению 88 грн/л, а дизтопливо — 90 грн/л.

По словам бизнесмена, компании захотят избежать убытков, понесенных при росте цен на нефть в марте-апреле, поэтому могут корректировать цены быстрее. В то же время Левкин убежден, что такое удорожание горючего станет настоящим стресс-тестом для премьер-министра Сергея Корецкого, которого парламент недавно назначил на эту должность.

Человек пришел из нефтегазового сектора и после его назначения цены на топливо будут расти очень быстро. Будет много вопросов и очень много негатива. Ему нужно будет что-то с этим делать Дмитрий Леушкин Основатель группы компаний "Прайм"

При этом он считает, что цены на горючее в мире растут не только из-за обострения ситуации в Персидском заливе, но и из-за нехватки мощностей для нефтепереработки. После разрушения российских НПЗ россияне увеличили закупку топлива в Беларуси, Казахстане и пытаются нарастить закупки по другим направлениям.

Рынок газа остается стабильным из-за низкого спроса

По данным Нафторынка, 17 июля средняя цена на LPG с доставкой по Украине увеличилась на 45 грн/т по сравнению с 15 июля и составила 65 233 грн/т. В то же время, средняя цена самовывозом существенно увеличилась на 767 грн/т, достигнув 62 595 грн/т. На рынке компания "Газтрон Украина" повысила стоимость микса в Киевской области на 1000 грн/т - до 66 000 грн/т. "Барс" подняла цену на более тяжелый ресурс в Киеве на 1 000 грн/т — до 65 000 грн/т, а также предложила пропан по 64 000 грн/т в столице и Полтавской области, в то время как другие трейдеры предлагали смеси за 64 500–65 500 грн/т.

В Одесской области средняя цена самовывозом выросла на 1,6% - до 59 625 грн/т. Трейдеры предлагали газ в диапазоне 58 000–63 200 грн/т, причем часть предложений выросла на 500–1 800 грн/т. RLS же снизила цену на микс на 400 грн/т — до 58 500 грн/т. Цены смеси пропан-бутана в портах Дуная и Черного моря колебались в диапазоне 58 000–62 000 грн/т, в то время как средняя стоимость увеличилась на 828 грн/т — до 59 571 грн/т.

На АЗС цены на пропан-бутан оставались стабильными: на 17 июля по сравнению с 10 июля цена снизилась на 2 коп./л — до 39,43 грн/л. Большинство операторов сохранили прежние ценовые уровни, а отдельные изменения носили локальный характер. Наибольшее повышение отмечено в VT Petroleum, где стоимость LPG выросла на 2 грн/л. В то же время в SVR и VostokGaz цены снизились на 1 грн/л.

По словам основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана, на этой неделе часть рынка ожидает небольшой рост цен в опте, в то же время он убежден, что цены будут оставаться неизменными из-за крайне низкого спроса. Цены на АЗС на газ на этой неделе будут оставаться без изменений.

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизтопливо, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 79,90 80,90 41,90 WOG 79,90 80,90 41,90 Socar 79,90 80,90 41,90 Motto - 74,5 37,60 БРСМ-Нафта 72,99 75,99 37,99 UPG 73,90 74,90 37,40 UKRNAFTA 75,40 76,40 38,40

Данные: приложения сетей АЗС.