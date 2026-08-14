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Українці за добу вклали понад пів мільярда у виробництво дронів

Octopus, дрони
Українці за добу вклали понад пів мільярда у виробництво дронів / Міноборони

Українці за першу добу роботи фонду Inzhur MilTech інвестували понад 500 млн грн у виробництво безпілотників Vyriy Industries. До фінансування долучилися 12 239 людей, а середній внесок одного інвестора перевищив 40,8 тис. грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення LIGA.net.

Фонд Inzhur MilTech запустили 13 серпня. Він дозволяє приватним інвесторам вкладати кошти у розвиток Vyriy Industries через придбання сертифікатів фонду.

Сам фонд спрямовує залучений капітал у корпоративні облігації виробника дронів.

Мінімальна сума інвестиції становить 1 тис. грн. Долучитися до фонду можна до 31 грудня 2026 року.

Vyriy Industries планує використати залучені кошти на розширення виробництва та закупівлю комплектуючих.

За даними компанії, її безпілотні системи використовують понад 200 підрозділів Сил оборони України.

Нагадаємо, за перше півріччя 2026 року публічно розкриті інвестиції в українські та засновані українцями defense tech-компанії сягнули щонайменше $64,6 млн і 9,2 млн євро. При цьому дедалі більше оборонних компаній залучають капітал через спеціалізовані фонди та іноземні структури.

Автор:
Тетяна Гойденко

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