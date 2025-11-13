Уряд розпочинає аудит державних компаній із фокусом на енергетику - Свириденко

Кабмін розпочинає масштабний аудит державних компаній, приділяючи особливу увагу енергетичному сектору. Перевірки охоплюють ефективність управління, закупівлі та роботу наглядових рад.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єр -міністерка Юлія Свириденко.

Уряд розпочинає всебічний аудит

"Під час повномасштабної війни, коли ворог щодня руйнує енергетику, а країна живе за графіками відключень, будь-яка корупція неприпустима", - заявила Свириденко.

Уряд розпочав низку заходів для підвищення прозорості та ефективності роботи державних компаній. Вже ухвалено рішення про звільнення двох міністрів, запроваджено санкції щодо фігурантів матеріалів НАБУ та розпочато перезапуск "Енергоатому", включно з відстороненням керівництва та аудитом компанії.

Паралельно готується комплексне рішення щодо перевірки всіх державних підприємств, з особливим акцентом на енергетичний сектор. На наглядові ради покладено завдання перевірити стан роботи компаній, особливо в частині закупівель та управлінських процесів, щоб забезпечити ефективне та прозоре функціонування державного сектору, наголосила Свириденко.

Попри щоденні обстріли ворога, основним завданням залишається забезпечення світлом, газом та теплом усіх українських родин.

Уряд та енергетичні компанії постійно координують роботу з регіонами: цілодобово проводяться ремонтні роботи на підстанціях "Укренерго" та об’єктах генерації, вводяться додаткові резервні джерела живлення, додала вона.

Про корупцію в "Енергоатомі"

10 листопада НАБУ оголосило про викриття корупційної схеми в "Енергоатомі", до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери. Зловмисники отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії у розмірі 10–15% від вартості контрактів, застосовуючи схему "шлагбаум" для контролю платежів і статусу постачальників. Правоохоронці встановили, що фактичне управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось сторонніми особами без формальних повноважень.

Крім того, НАБУ викрило схему "Легалізація", у якій київський офіс, пов’язаний із родиною колишнього депутата та сенатора РФ Андрія Деркача, "відмивав" кошти через мережу компаній-нерезидентів. В офісі вели "чорну бухгалтерію", облік коштів та видавали готівку за межами України. За послуги брали відсоток від операцій, а через схему пройшло близько 100 млн доларів.

Спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців – з літа 2024 року. За цей час отримано тисячі годин аудіозаписів, тепер надається оцінка діям всіх учасників цих матеріалів. До фінального етапу операції залучено весь особовий склад Національного бюро. Проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучено значний масив документів і готівкових коштів.

У цій справі підозри від НАБУ отримали:

бізнесмен, співзасновник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч (на плівках НАБУ його кодове ім’я – Карлсон);

(на плівках НАБУ його кодове ім’я – Карлсон); ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет);

(Рокет); виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов (Тенор);

(Тенор); ще чотири "працівники" так званого бек-офісу з легалізації коштів, серед них – Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Фурсенко (Рьошик), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

На тлі новин президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності прозорості в "Енергоатомі" та невідворотності покарання за корупційні схеми в енергетиці.