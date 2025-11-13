Зеленський ввів санкції проти Міндіча та Цукермана на три роки: в обох – громадянство Ізраїлю

Президент Володимир Зеленський підписав указ про застосування персональних санкцій щодо співвласника "Кварталу 95" Тимура Міндіча та Олександра Цукермана, які фігурують у справі про корупцію в енергетиці.

Як пише Delo.ua, про це це йдеться у відповідному указі на сайті Офісу президента.

На 3 роки замість 10

Санкції передбачають блокування активів, заборону торгівлі, позбавлення державних нагород та інше.

У документі вказано, що санкції запровадили на три роки. Водночас народний депутат Ярослав Железняк зазначає, що пропозиції санкцій, які подавав Кабмін, передбачали термін на 10 років.

12 листопада уряд на позачерговому засіданні звернувся до Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) з пропозицією застосувати персональні санкції до Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

В обох - громадянство Ізраїлю

Згідно з додатками до указу, Міндіч має громадянство Ізраїлю.

Цукерман також має ізраїльське громадянство.

Наявність українського громадянства у Міндіча та Цукермана не вказана. Тобто обмежень проти них, як громадян України, не запроваджено.

У переліку обмежень проти Міндіча та Цукермана немає заборони на в'їзд в Україну.

Міндіч та Цукерман виїхали за кордон

Міндіча та Цукермана не затримали, тому що вони встигли виїхати за кордон до оголошення підозри.

У свою чергу у Державній прикордонній службі повідомили, що перетин кордону Міндічем був перевірений і його виїзд відбувався законно.

"Усі документи, які дають право на перетин кордону під час дії воєнного стану, були в наявності. Окремо зазначимо, відносно нього не встановлювалося обмежень про заборону виїзду з України", - наголосили в пресслужбі.

Про корупцію в "Енергоатомі"

10 листопада НАБУ оголосило про викриття корупційної схеми в "Енергоатомі", до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери. Зловмисники отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії у розмірі 10–15% від вартості контрактів, застосовуючи схему "шлагбаум" для контролю платежів і статусу постачальників. Правоохоронці встановили, що фактичне управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось сторонніми особами без формальних повноважень.

Крім того, НАБУ викрило схему "Легалізація", у якій київський офіс, пов’язаний із родиною колишнього депутата та сенатора РФ Андрія Деркача, "відмивав" кошти через мережу компаній-нерезидентів. В офісі вели "чорну бухгалтерію", облік коштів та видавали готівку за межами України. За послуги брали відсоток від операцій, а через схему пройшло близько 100 млн доларів.

Спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців – з літа 2024 року. За цей час отримано тисячі годин аудіозаписів, тепер надається оцінка діям всіх учасників цих матеріалів. Проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучено значний масив документів і готівкових коштів.

У цій справі підозри від НАБУ отримали:

бізнесмен, співзасновник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч (на плівках НАБУ його кодове ім’я – Карлсон);

(на плівках НАБУ його кодове ім’я – Карлсон); ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет);

(Рокет); виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов (Тенор);

(Тенор); ще чотири "працівники" так званого бек-офісу з легалізації коштів, серед них – Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Фурсенко (Рьошик), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Всіх фігурантам справи, крім Міндіча та Цукермана, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи.

На тлі новин і підозри у корупційній схемі міністерка енергетики Світлана Гринчук і міністр юстиції, який раніше очолював Міненерго, Герман Галущенко подали заяви про звільнення.