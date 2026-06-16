Україна адаптує банківську систему до стандартів ЄС до 2028 року

Національний банк України прискорює реформи для повної адаптації банківського та страхового секторів до стандартів Європейського Союзу до 2028 року. Цей крок необхідний для підвищення довіри іноземних інвесторів та поглиблення економічної інтеграції з Європою.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на коментар голови НБУ Андрія Пишного агентству Reuters.

Заява прозвучала на тлі офіційного старту переговорів про вступ України до ЄС, під час яких було відкрито перший блок питань, що охоплює судову систему, верховенство права, державні закупівлі та фінансовий контроль.

Очільник Нацбанку наголосив, що трансформація та виклики воєнного часу не повинні сповільнювати євроінтеграційний прогрес, а навпаки — мають стати стимулом для його прискорення.

Готовність фінсектору та залучення 588 мільярдів доларів

За оцінками регулятора, попри перенесені шоки (блекаути, кібератаки та зміну економічних умов), українська банківська система наразі залишається стабільною, прибутковою та ліквідною, а частка непрацюючих кредитів перебуває на історичному мінімумі.

Головні фінансові показники та плани реформ:

Банківський сектор: рівень відповідності українського банківського регулювання нормам ЄС наразі становить близько 78%, тоді як до початку повномасштабного вторгнення цей показник ледь сягав 50%.

Страховий ринок: адаптація цієї сфери поки що нижча і становить близько 55%. НБУ вже проводить масштабне перезавантаження ринку, щоб зробити його прозорішим для інвесторів.

Законодавчі зміни: регулятор працює над амбітним планом, який передбачає ухвалення понад 50 нових законів та нормативних актів для зміцнення фінансової системи, а також розробляє базу для перезапуску фондового ринку.

Андрій Пишний підкреслив, що за оцінками уряду та Світового банку, повоєнне відновлення та реконструкція України коштуватимуть майже 588 мільярдів доларів протягом наступного десятиліття. При цьому обсяги міжнародної фінансової допомоги поступово зменшуватимуться, з 53 мільярдів доларів цього року до 42 мільярдів наступного та 22 мільярдів у 2028 році.

Саме тому країні критично необхідний приватний капітал, який прийде лише за умови зрозумілої європейської інфраструктури. Наразі НБУ також продовжує поступово пом'якшувати валютні обмеження, переходячи від жорсткого екстреного контролю до ризикоорієнтованого підходу, щоб забезпечити вільний рух капіталу в межах зобов'язань перед ЄС.

Нагадаємо, Нацбанк наблизив банківське регулювання до стандартів ЄС. Регулятор затвердив нове положення, яке дозволяє встановлювати для банків підвищені вимоги до достатності капіталу та ліквідності залежно від рівня ризиків їхньої діяльності.