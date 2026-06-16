Украина адаптирует банковскую систему к стандартам ЕС к 2028 году

Национальный банк Украины ускоряет реформы для полной адаптации банковского и страхового секторов к стандартам Европейского Союза до 2028 года. Этот шаг необходим для повышения доверия иностранных инвесторов и углубления экономической интеграции с Европой.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на комментарий главы НБУ Андрея Пышного агентству Reuters.

Заявление прозвучало на фоне официального старта переговоров о вступлении Украины в ЕС, в ходе которых был открыт первый блок вопросов, охватывающий судебную систему, верховенство права, государственные закупки и финансовый контроль.

Глава Нацбанка подчеркнул, что трансформация и вызовы военного времени не должны замедлять евроинтеграционный прогресс, а наоборот, должны стать стимулом для его ускорения.

Готовность финсектора и привлечение 588 миллиардов долларов

По оценкам регулятора, несмотря на перенесенные шоки (блэкауты, кибератаки и изменение экономических условий), украинская банковская система остается стабильной, прибыльной и ликвидной, а доля неработающих кредитов находится на историческом минимуме.

Главные финансовые показатели и планы реформ:

Банковский сектор: уровень соответствия украинского банковского регулирования нормам ЕС сейчас составляет около 78%, тогда как к началу полномасштабного вторжения этот показатель едва достигал 50%.

Страховой рынок: адаптация этой сферы пока ниже и составляет около 55%. НБУ уже проводит масштабную перезагрузку рынка, чтобы сделать его более прозрачным для инвесторов.

Законодательные изменения: регулятор работает над амбициозным планом, предусматривающим принятие более 50 новых законов и нормативных актов по укреплению финансовой системы, а также разрабатывает базу для перезапуска фондового рынка.

Андрей Пышный подчеркнул, что по оценкам правительства и Всемирного банка, послевоенное восстановление и реконструкция Украины обойдется почти в 588 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия. При этом объемы международной финансовой помощи будут постепенно уменьшаться, с 53 миллиардов долларов в этом году до 42 миллиардов следующего и 22 миллиардов в 2028 году.

Именно поэтому стране критически необходим частный капитал, который придет только при понятной европейской инфраструктуре. НБУ также продолжает постепенно смягчать валютные ограничения, переходя от жесткого экстренного контроля к рискоориентированному подходу, чтобы обеспечить свободное движение капитала в рамках обязательств перед ЕС.

Напомним, Нацбанк приблизил банковское регулирование к стандартам ЕС. Регулятор утвердил новое положение, позволяющее устанавливать для банков повышенные требования к достаточности капитала и ликвидности в зависимости от рисков их деятельности.