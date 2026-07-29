Іран отримає від Китаю переносні ракетні системи протягом кількох тижнів - Reuters

Найближчими тижнями Іран планує отримати першу партію з 400 ручних зенітно-ракетних установок китайського виробництва.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters з посиланням на власні джерела.

За їхніми даними, закупівля вартістю 60–70 мільйонів доларів є однією з найбільших спроб Тегерана посилити ближню протиповітряну оборону в умовах війни зі США та Ізраїлем.

Конфлікт виявив серйозні прогалини у здатності країни захищати стратегічні й військові об'єкти від сучасної авіації та високоточної зброї.

Угода охоплює закупівлю від 300 до 400 систем, включаючи китайські ракети QW-12 та FN-16. Угоду було підписано через гонконгську компанію Zhongqing Baoshang International Investment, яка виступила посередником між іранською стороною та постачальником із Китаю.

Китай заперечує постачання

Після місяців бойових дій, під час яких США та Ізраїль завдавали ударів по об’єктах ракетної та безпілотної інфраструктури, Ірану терміново необхідне відновлення ресурсів. Хоча Вашингтон раптово призупинив двотижневі бомбардування, Дональд Трамп заявив про готовність відновити удари у разі провалу переговорів.

Офіційне МЗС Китаю назвало повідомлення про постачання безпідставними, наголосивши на своїй ролі у сприянні миру. Представники Пакистану також заперечили свою причетність до транзиту озброєння, назвавши такі припущення вигаданими.

Особливості маршрутів

За даними джерел, поставки планувалося здійснювати з Урумчі через Пакистан до Ірану. Водночас Тегеран розглядає сухопутні маршрути для дискретного транспортування матеріалів, щоб зменшити ризики збоїв.

Військові експерти зазначають, що мобільні ПЗРК мають високу цінність, оскільки їх можна швидко розосереджувати й переміщувати невеликими командами.

Зенітні комплекси з інфрачервоним наведенням призначені для ураження низьколітаючих цілей, гелікоптерів і безпілотників, забезпечуючи ефективний рівень захисту стратегічних об'єктів.

Нагадаємо, що Трамп раптово зупинив двотижневу кампанію авіаударів по об'єктах в Ірані, заявивши про успішний перебіг консультацій.

Водночас американський лідер пообіцяв негайно відновити бомбардування, якщо переговори зайдуть у глухий кут. Речник МЗС Ірану зі свого боку заперечив факт прямих перемовин із США, хоча підтвердив обговорення ситуації з Оманом та Саудівською Аравією.