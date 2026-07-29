Иран получит от Китая переносные ракетные системы в течение нескольких недель — Reuters

В ближайшие недели Иран планирует получить первую партию из 400 ручных зенитно-ракетных установок китайского производства.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters со ссылкой на собственные источники.

По их данным, закупка стоимостью 60–70 миллионов долларов является одной из самых больших попыток Тегерана усилить ближнюю противовоздушную оборону в условиях войны с США и Израилем.

Конфликт нашел серьезные пробелы в способности страны защищать стратегические и военные объекты от современной авиации и высокоточного оружия.

Соглашение включает закупку от 300 до 400 систем, включая китайские ракеты QW-12 и FN-16. Соглашение было подписано через гонконгскую компанию Zhongqing Baoshang International Investment, выступившую посредником между иранской стороной и поставщиком из Китая.

Китай возражает поставка

После месяцев боевых действий, во время которых США и Израиль наносили удары по объектам ракетной и беспилотной инфраструктуры, Ирану срочно необходимо возобновление ресурсов. Хотя Вашингтон внезапно приостановил двухнедельные бомбардировки, Дональд Трамп заявил о готовности возобновить удары в случае провала переговоров.

Официальный МИД Китая назвал сообщение о поставках безосновательными, отметив свою роль в содействии миру. Представители Пакистана также отрицали свою причастность к транзиту вооружения, назвав такие предположения вымышленными.

Особенности маршрутов

По данным источников, поставки планировалось осуществлять из Урумчи через Пакистан в Иран. В то же время, Тегеран рассматривает сухопутные маршруты для дискретной транспортировки материалов, чтобы уменьшить риски сбоев.

Военные эксперты отмечают, что мобильные ПЗРК обладают высокой ценностью, поскольку их можно быстро рассредоточивать и перемещать небольшими командами.

Зенитные комплексы с инфракрасной наводкой предназначены для поражения низколетающих целей, вертолетов и беспилотников, обеспечивая эффективный уровень защиты стратегических объектов.

Напомним, что Трамп внезапно остановил двухнедельную кампанию авиаударов по объектам в Иране, заявив об успешном ходе консультаций.

В то же время, американский лидер пообещал немедленно возобновить бомбардировки, если переговоры зайдут в тупик. Представитель МИД Ирана со своей стороны отрицал факт прямых переговоров с США, хотя подтвердил обсуждение ситуации с Оманом и Саудовской Аравией.