Wildberries пытается получить помощь от Кремля после атак украинских дронов – Reuters

Крупнейший российский маркетплейс Wildberries обратился к властям РФ за налоговыми льготами и льготными кредитами после того, как атаки украинских дронов уничтожили 10% его складских площадей и нанесли значительный ущерб. Центральную роль в оказании помощи должен сыграть государственный банк ВТБ.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает R euters, со ссылкой на собственные источники.

Разрушение складов и последствия для бизнеса

Как отмечает агентство, украинские бы беспилотники повредили по меньшей мере семь складских объектов Wildberries, уничтожив около 10% складских мощностей компании. Это нарушило логистику и нанесло ущерб десяткам тысяч малых предприятий РФ , продающих товары через платформу.

В компании заявили, что потребуется минимум 30 дней для оценки убытков, прежде чем начнутся выплаты продавцам, чей товар хранился на пострадавших складах. Для поддержки партнеров маркетплейс снизил плату за хранение товаров.

По словам инсайдера, Wildberries находится в сложной финансовой ситуации и планирует обратиться за поддержкой к государству. Учредительница и генеральный директор Wildberries Татьяна Ким уже обсуждала с властями предоставление налоговых льгот для уменьшения давления на компанию при выплате компенсаций. Поддержка может предоставляться в форме банковских ссуд, льгот или субсидий.

"Были вопросы о возможности поддержки ВТБ нашего партнера, Wildberries , после этих негативных событий. Если мы получим такой запрос, мы, конечно, будем открыты для разных форм кредитной поддержки", - сказал первый заместитель генерального директора ВТБ Дмитрий Пьянов.

Удары по Wildberries

18 июля президент Владимир Зеленский подтвердил украинские удары по Московской и Тамбовской областям РФ, в результате которых вспыхнули склады российского интернет-магазина Wildberries.

Позже, в ночь на 22 июля, украинские беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномыске. входят в крупнейшие в компании .

По состоянию на 22 июля удары украинских дронов по крупнейшим логистическим центрам Wildberries уже нанесли России ущерб более чем на 180 млрд рублей ($2,3 миллиарда долларов США) и могут спровоцировать масштабные проблемы в системе снабжения, торговли и ускорить инфляцию.

Кроме того, в ранке 24 июля украинские беспилотники атаковали объекты в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и оккупированном Крыму. Поражения потерпели логистические комплексы маркетплейса Wildberries в Новосаратовке под Петербургом и в Симферополе, а также гражданские и промышленные объекты региона.

Сегодня стало известно, что в Рязанской области РФ после атаки украинских БПЛА вспыхнул логистический центр Wildberries. Власти заявили о пожарах на промышленных объектах и шести пострадавших, а компания сообщила об эвакуации склада.

В результате потерь мощностей крупнейший российский маркетплейс Wildberries начал поиск складских помещений в Казахстане после серии ударов украинских беспилотников по логистическим центрам на территории России.