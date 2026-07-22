Украина ударила по складам Wildberries в Краснодаре и Невинномыске

В ночь на 22 июля украинские беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномыске.

Об этом сообщает Delo.ua.

В Оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что в Краснодаре обломки дронов повредили два многоквартирных дома. Кроме того, из-за падения БПЛА поврежден складской комплекс.

Как сообщила основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким, в результате атаки пострадали. Она также обратилась к партнерам Wildberries, отметив, что вся оперативная информация о ситуации будет появляться на портале продавца.

В оперативном штабе Краснодарского края уточнили, что во время атаки на склад в Краснодаре пострадали три человека.

В то же время сообщается, что дроны атаковали и Ставропольский край РФ – город Невинномысск. Там загорелся второй за эту ночь логистический центр Wildberries.

По данным губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, в результате удара беспилотника по складскому комплексу в Невинномыске ранения получили пять сотрудников.

Атакованные склады Wildberries входят в крупнейшие в компании. Так, комплекс в Краснодаре площадью 150 тыс. кв. До этого украинские беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в подмосковной электростали и Котовске в Тамбовской области. В Котовске погибли 7 человек, 24 получили ранения. В электростале погиб один сотрудник, еще более 50-ти пострадали. Атака вывела из строя примерно 9% всех логистических мощностей маркетплейса.

Ранее сообщалось, что удары украинских дронов по крупнейшим логистическим центрам Wildberries уже нанесли России ущерб более чем на $2,3 миллиарда долларов США и могут спровоцировать масштабные проблемы в системе снабжения, торговли и ускорить инфляцию.