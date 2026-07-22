Україна вдарила по складах Wildberries у Краснодарі та Невинномиську

У ніч на 22 липня українські безпілотники атакували логістичні центри Wildberries у Краснодарі та Невинномиську.

Про це повідомляє Delo.ua.

В Оперативному штабі Краснодарського краю повідомили, що в Краснодарі уламки дронів пошкодили два багатоквартирних будинки. Крім того, через падіння БпЛА пошкоджено складський комплекс.

Як повідомила засновниця маркетплейсу Wildberries Тетяна Кім, внаслідок атаки є постраждалі. Вона також звернулася до партнерів Wildberries, наголосивши, що вся оперативна інформація про ситуацію буде з'являтися на порталі продавця.

В оперативному штабі Краснодарського краю уточнили, що під час атаки на склад у Краснодарі постраждали троє людей.

Водночас повідомляється, що дрони атакували і Ставропольський край РФ – місто Невинномисськ. Там загорівся другий за цю ніч логістичний центр Wildberries.

За даними губернатора Ставропольського краю Володимира Володимирова, внаслідок удару безпілотника по складському комплексу у Невинномиську поранення отримали п'ять співробітників.

Атаковані склади Wildberries входять до найбільших у компанії. Так, комплекс у Краснодарі площею 150 тис. кв. До цього українські безпілотники атакували логістичні центри Wildberries у підмосковній Електросталі та Котовську у Тамбовській області. У Котовську загинуло 7 людей, 24 отримали поранення. В електросталі загинув один співробітник, ще понад 50 постраждали. Атака вивела з ладу приблизно 9% усіх логістичних потужностей маркетплейсу.

Раніше повідомлялося, що удари українських дронів по найбільших логістичних центрах Wildberries вже завдали Росії збитків на понад $2,3 мільярда доларів США і можуть спровокувати масштабні проблеми в системі постачання, торгівлі та прискорити інфляцію.