Российские продавцы на Wildberries потеряли $1,2 млрд от новых ударов ВСУ

Потеря продавцов от атак на склады Wildberries в Краснодаре и Невинномыске 22 июля может составить около 100-120 миллиардов рублей (1,27- 1,53 миллиарда долларов США), если они были полностью загружены, и большинство товаров там были уничтожены.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщают российские СМИ.

Согласно расчетам Data Insight, общая площадь атакуемых складов оценивается примерно в 270 000 кв.м, что составляет 5% от общей складской инфраструктуры Wildberries.

Атакованные склады Wildberries входят в крупнейшие в компании. Так, комплекс в Краснодаре имел площадь 150 тыс. кв.

Напомним, в ночь на 22 июля украинские беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномыске.

До этого украинские беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в подмосковной электростали и Котовске в Тамбовской области. В Котовске погибли 7 человек, 24 получили ранения. В электростале погиб один сотрудник, еще более 50-ти пострадали. Атака вывела из строя примерно 9% всех логистических мощностей маркетплейса.

Ранее сообщалось, что удары украинских дронов по крупнейшим логистическим центрам Wildberries уже нанесли России ущерб более чем на $2,3 миллиарда долларов США и могут спровоцировать масштабные проблемы в системе снабжения, торговли и ускорить инфляцию