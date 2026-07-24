Украина нанесла удары по складам Wildberries в Петербурге и оккупированном Симферополе

Утром 24 июля украинские беспилотники атаковали объекты в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в оккупированном Крыму. Поражения потерпели логистические комплексы маркетплейса Wildberries в Новосаратовке под Петербургом и в Симферополе, а также гражданские и промышленные объекты региона.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на РосСМИ.

Масштаб разрушений и остановка логистических центров

В Ленинградской области дрон попал в состав Wildberries в селе Новосаратовка Всеволожского района, повлекший пожар, в результате которого пострадали три человека. Кроме того, беспилотник поразил склад птицефабрики Северная в поселке Синявино, а в самом Санкт-Петербурге зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре. В ночь на 24 июля атаку подвергся и состав Wildberries в оккупированном Симферополе.

В Wildberries подтвердили удары по своим мощностям и сообщили о временной остановке работы логистических комплексов в Шушарах и Уткином Заводе под Петербургом, а также об эвакуации ассортиментного центра в Симферополе. В преддверии дроны повредили кровлю распределительного центра компании в Воронежской области и атаковали объекты в Казани.

Системные потери маркетплейса и последствия для рынка

По предварительной оценке, за последнюю неделю украинские беспилотники атаковали около 10% всей логистической инфраструктуры Wildberries и вывели из строя до 8% складских площадей. Пострадали комплексы в подмосковной Электростали, Котовске Тамбовской области, а также в Краснодаре и Невинномыске. Восстановление строительства этих объектов без учета оборудования оценивается более чем в 35,5 миллиарда рублей.

Эксперты отмечают, что такое сокращение мощностей приведет к задержкам доставки, нарушению точности распределения товаров и разбалансированию всей маршрутной сети. Для минимизации последствий маркетплейс будет вынужден перераспределять потоки на удаленные склады в Поволжье, Сибири и Урале или привлекать сторонних операторов.

Напомним, ранее Украина ударила по составам Wildberries в Краснодаре и Невинномыске. В ночь на 22 июля украинские беспилотники атаковали логистические центры компании в этих регионах, повлекшие за собой масштабные пожары на объектах.

В результате новых ударов ВСУ российские продавцы на Wildberries потеряли $1,2 млрд. Потери бизнеса от уничтожения полностью загруженных складов в Краснодаре и Невинномыске оцениваются в пределах 100–120 миллиардов рублей.