Удары по Wildberries: сколько логистических мощностей потерял самый крупный российский маркетплейс

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю атаковали дронами около 10% всей логистической инфраструктуры крупнейшего российского маркетплейса Wildberries и вывели из строя 8% складов компании.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют подсчеты российского издания "Коммерсант" на основе открытых данных.

Существенная потеря для бизнеса

Под удары попали комплексы в Электростале (250 тыс. кв. м), Котовске в Тамбовской области (108 тыс. кв. м), Краснодаре (100 тыс. кв. м) и Невинномыске Ставропольского края (94 тыс. кв. м).

Представитель Wildberries сообщил, что полное восстановление может потребоваться всем четырём объектам. Собеседник издания на рынке недвижимости оценил строительство того же объема складов без учета оборудования в 35,5 млрд руб ($447 млн). При этом наиболее быстрым решением может быть восстановление поврежденных центров, а не строительство аналогичных объектов с нуля.

Сокращение логистических мощностей на 8% является существенной потерей для бизнеса, даже если речь идет о временном снижении пропускной способности, говорит управляющий партнер Umbrella Consulting Group Кирилл Агапов. По его словам, это отразится на сроках доставки, точности распределения товарных запасов и устойчивости всей сети.

Руководитель Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко обратил внимание, что пострадали важные для Wildberries объекты. В частности, логистический центр в Краснодаре являлся основным хабом по поставкам юга страны. Его выведение из строя вместе с Невинномыском изолирует ключевой макрорегион в период пикового спроса, пояснил гендиректор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей Алексей Молодых. Проблемой, по его словам, является потеря центра в Подмосковье, поскольку через него проходят импортные потоки и магистральные грузы со всей страны.

В этой ситуации Wildberries может ускорить перераспределение потоков на отдаленных складах Поволжья, Урала и Сибири, считает Молодых. Также, по его словам, компания может начать привлекать сторонних логистических операторов и запустить прием заказов по сети партнерских пунктов выдачи.

Суммы убытков

Напомним, в ночь на 22 июля украинские беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномыске.

Потери продавцов от атак на склады Wildberries в Краснодаре и Невинномыске 22 июля могут составить около 100-120 миллиардов рублей (1,27-1,53 миллиарда долларов США), если они были полностью загружены, и большинство товаров там было уничтожено.

Ранее сообщалось, что удары украинских дронов по крупнейшим логистическим центрам Wildberries уже нанесли России ущерб более чем на $2,3 миллиарда долларов США и могут спровоцировать масштабные проблемы в системе снабжения, торговли и ускорить инфляцию.