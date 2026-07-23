"Новая почта" призывает компенсировать убытки бизнеса от российских обстрелов: какой механизм предлагают

Соучредитель компании "Новая почта" Владимир Поперешнюк предложил украинским властям рассмотреть возможность внедрения системы компенсации убытков бизнеса от российских ракетных и дроновых атак путем снижения налоговой нагрузки на сумму понесенных потерь.

Как сообщает Delo.ua, об этом он написал в Facebook.

"Речь не о поддержке "отдельных" предприятий, а о защите всей экономики. Это позволит быстрее восстановиться пострадавшим. Но важнее, что это даст уверенность всем остальным, станет сигналом, что инвестиции в Украину под защитой", – считает Поперешнюк.

Он отметил, что без такой системы дальнейшие российские атаки будут влиять не только на отдельные предприятия, но и готовность украинцев и иностранцев инвестировать и развивать украинскую экономику.

"А еще это будет ответственно и справедливо в отношении налогоплательщиков. Потому что лучше сегодня дать гарантии безопасности тем, кто создает рабочие места и платит налоги, чем завтра потерять гораздо больше", - подчеркнул соучредитель "Новой почты".

Он уверен, что во время симметричного обмена ударами по логистической инфраструктуре и экономике победит тот, кто быстрее возобновит бизнес, перестроит его и адаптируется.

"По этой же причине украинская экономика сегодня нуждается еще в максимальной свободе – дерегуляции, приватизации и снижении налогов", – подытожил Поперешнюк.

Заметим, что российская армия наносит постоянные удары по терминалам и другим активам "Новой почты". В частности, в начале июля был поврежден сортировочный терминал "Новой почты" в Кривом Роге и в Днепре .

Также в результате российской ракетной атаки в Киеве был уничтожен крупнейший инновационный сортировочный терминал "Новой почты".