"Нова пошта" закликає компенсувати збитки бізнесу від російських обстрілів: який механізм пропонують

Співзасновник компанії "Нова пошта" Володимир Поперешнюк запропонував українській владі розглянути можливість запровадження системи компенсації збитків бізнесу від російських ракетних і дронових атак шляхом зниження податкового навантаження на суму понесених втрат.

Як повідомляє Delo.ua, про це він написав у Facebook.

"Мова не про підтримку "окремих" підприємств, а про захист всієї економіки. Це дозволить швидше відновитися тим, хто постраждав. Але важливіше, що це дасть впевненість всім іншим, стане сигналом, що інвестиції в Україні під захистом", – вважає Поперешнюк.

Він зауважив, що без такої системи подальші російські атаки впливатимуть не лише на окремі підприємства, а й на готовність українців та іноземців інвестувати та розвивати українську економіку.

"А ще це буде відповідально і справедливо щодо платників податків. Бо краще сьогодні дати гарантії безпеки тим, хто створює робочі місця та сплачує податки, ніж завтра втратити значно більше", – наголосив співзасновник "Нової пошти".

Він переконаний, що під час симетричного обміну ударами по логістичній інфраструктурі та економіці переможе той, хто швидше відновить бізнес, перебудує його та адаптується.

"З цієї ж причини українська економіка сьогодні потребує ще й максимальної свободи – дерегуляції, приватизації та зниження податків", – підсумував Поперешнюк.

Зауважимо, що російська армія завдає постійних ударів по терміналам та іншим активам "Нової пошти". Зокрема, на початку липня було пошкоджено сортувальний термінал "Нової пошти" у Кривому Розі та у Дніпрі.

Також унаслідок російської ракетної атаки в Києві було знищено найбільший інноваційний сортувальний термінал "Нової пошти".