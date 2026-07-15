Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,88

+0,21

EUR

51,20

+0,14

Готівковий курс:

USD

44,85

44,74

EUR

51,50

51,25

Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Нова пошта" інвестувала понад 1,5 млрд грн у розвиток мережі та логістики

посилки Nova Post
"Нова пошта" розширюється попри війну

Група NOVA підбила підсумки роботи за перше півріччя 2026 року. За шість місяців компанія доставила 254,4 млн посилок і вантажів, збільшила мережу в Україні на понад 5 тисяч точок сервісу та сплатила 9,8 млрд грн податків. Доходи компанії за цей період зросли на 32% — до 32,5 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення компанії.

Нова пошта розширюється попри війну

Група NOVA підбила підсумки роботи за перше півріччя 2026 року. За цей період компанія доставила 254,4 млн посилок і вантажів, що на 11,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Серед них 17,9 млн відправлень були міжнародними.

Компанія активно розширювала мережу сервісу в Україні - за шість місяців відкрили 1362 нові відділення та встановили 3880 поштоматів. Загалом мережа збільшилася на 5242 точки, зокрема 748 із них з’явилися на прифронтових територіях.

Міжнародна мережа Nova Post також продовжила розвиток: за кордоном відкрили 239 нових точок, а загальна кількість власних сервісних пунктів у Європі перевищила 950. Крім того, у червні запрацювали п’ять партнерських пунктів видачі у Нью-Йорку.

За підсумками першого півріччя компанії групи NOVA сплатили 9,8 млрд грн податків і зборів в Україні - на 25% більше, ніж роком раніше. Доходи "Нової пошти" від реалізації товарів і послуг становили 32,5 млрд грн, що на 32% перевищує показник першого півріччя 2025 року.

У розвиток мережі, безпеки та оновлення логістичної інфраструктури компанія інвестувала понад 1,5 млрд грн. Ще 950 млн грн спрямували на благодійні проєкти. Загалом від початку повномасштабного вторгнення внесок NOVA у підтримку України сягнув 7,5 млрд грн.

У межах програми "Гуманітарна Нова пошта" компанія власним коштом доставила 1,1 млн гуманітарних відправлень загальною вагою 27,4 тис. тонн - це еквівалент понад 1,3 тисячі вантажівок допомоги.

Попри воєнні ризики та обстріли, компанія продовжує виконувати зобов’язання перед клієнтами. За весь період повномасштабної війни NOVA виплатила 194 млн грн компенсацій за знищені посилки.

Раніше повідомлялося, що "Нова пошта" планує розширити інфраструктуру доставки: до кінця 2026 року мережа поштоматів має зрости ще на 6 тис. одиниць, а кількість мінівідділень — на 300. У першому кварталі компанія вже відкрила 2,6 тис. нових поштоматів.

Автор:
Ольга Опенько