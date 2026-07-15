"Нова пошта" інвестувала понад 1,5 млрд грн у розвиток мережі та логістики

Група NOVA підбила підсумки роботи за перше півріччя 2026 року. За шість місяців компанія доставила 254,4 млн посилок і вантажів, збільшила мережу в Україні на понад 5 тисяч точок сервісу та сплатила 9,8 млрд грн податків. Доходи компанії за цей період зросли на 32% — до 32,5 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення компанії.

Нова пошта розширюється попри війну

Група NOVA підбила підсумки роботи за перше півріччя 2026 року. За цей період компанія доставила 254,4 млн посилок і вантажів, що на 11,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Серед них 17,9 млн відправлень були міжнародними.

Компанія активно розширювала мережу сервісу в Україні - за шість місяців відкрили 1362 нові відділення та встановили 3880 поштоматів. Загалом мережа збільшилася на 5242 точки, зокрема 748 із них з’явилися на прифронтових територіях.

Міжнародна мережа Nova Post також продовжила розвиток: за кордоном відкрили 239 нових точок, а загальна кількість власних сервісних пунктів у Європі перевищила 950. Крім того, у червні запрацювали п’ять партнерських пунктів видачі у Нью-Йорку.

За підсумками першого півріччя компанії групи NOVA сплатили 9,8 млрд грн податків і зборів в Україні - на 25% більше, ніж роком раніше. Доходи "Нової пошти" від реалізації товарів і послуг становили 32,5 млрд грн, що на 32% перевищує показник першого півріччя 2025 року.

У розвиток мережі, безпеки та оновлення логістичної інфраструктури компанія інвестувала понад 1,5 млрд грн. Ще 950 млн грн спрямували на благодійні проєкти. Загалом від початку повномасштабного вторгнення внесок NOVA у підтримку України сягнув 7,5 млрд грн.

У межах програми "Гуманітарна Нова пошта" компанія власним коштом доставила 1,1 млн гуманітарних відправлень загальною вагою 27,4 тис. тонн - це еквівалент понад 1,3 тисячі вантажівок допомоги.

Попри воєнні ризики та обстріли, компанія продовжує виконувати зобов’язання перед клієнтами. За весь період повномасштабної війни NOVA виплатила 194 млн грн компенсацій за знищені посилки.

Раніше повідомлялося, що "Нова пошта" планує розширити інфраструктуру доставки: до кінця 2026 року мережа поштоматів має зрости ще на 6 тис. одиниць, а кількість мінівідділень — на 300. У першому кварталі компанія вже відкрила 2,6 тис. нових поштоматів.